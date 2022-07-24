تراند اليوم : بث مباشر مباراة مصر .. بث ماتش مصر والكاميرون HD ماتش مصر مباشر اون لاين مشاهدة ماتش مصر و الكاميرون بث مباشر

بث ماتش مصر والكاميرون بث مباشر مباراة مصر مشاهدة ماتش مصر و الكاميرون ماتش مصر مباشر اون لاين ماتش مصر والكاميرون مباشر مصر والكاميرون مباشر بث مباشر مصر يلتقي المنتخب الوطني نظيره الكاميروني، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في نسختها الـ33، التي تقام بدولة الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى يوم 6 فبراير المقبل، والتي يسعى من خلالها الفراعنة لقطع تذكرة العبور للنهائي، ويقدم موقع «الوطن سبورت» لقرائه ومتابعيه خدمة معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

يمكن مشاهدة مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا عبر قنوات «بي إن سبورتس» المشفرة، غير أن هناك 8 قنوات أخرى يمكن من خلالها متابعة المباراة بشكل مجاني.

- قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.