تراند اليوم : مباشر مصر .. مصر والكاميرون مباشر بث مباشر مصر والكاميرون منتخب مصر الآن مباشر ماتش مصر والكاميرون مباراة مصر اليوم بث مباشر

مباراة مصر ضد الكاميرون Cameroon vs Egypt في كأس امم افريقيا، حيث يلتقي المنتخب المصري مع منتخب الكاميرون علي ارض ملعب أوليمبي بالكاميرون في مباراة نصف النهائي من كأس امم افريقيا اليوم الخميس.

يبدو أن المنتخب المصري مع محمد صلاح في مقدمة الهجوم قد بدأ في ان يعود الي مستواه الرائع مع الدخول في المراحل الفارقة في كأس الامم الافريقية، لقد كان لديه بداية بطيئة في دور المجموعات، مع ذلك، فقد أظهر قدرته على تقديم الاداء المناسب لبطولة هامة مثل كأس الامم الافريقية وحاليا هو يبتعد عن الفوز بالكأس بمبارتين فقط، مع ذلك تقف الكاميرون في طريقه للكأس عندما يلتقيا في مباراة نصف النهائي، لقد كانت الكاميرون في حالة رائعة منذ بداية البطولة وسجلت أهدافًا كثيرة، كما كان مهاجمها فينسينت أبو بكر أحد أفضل اللاعبين في البطولة بأكملها حيث أنه سجل أكبر عدد من الأهداف حتى الآن، لهذا فعندما يلتقي منتخبين قويين مثل مصر والكاميرون ضد بعضهما البعض فنتوقع مباراة مثيرة مع احتمال كبير في ان تمتد المباراة إلى وقت إضافي كما أن هناك فرصًا كبيرة في أن يتمكن كلا منهما ان يسجل الاهداف مرة واحدة على الأقل.

ستة من المباريات السبع الماضية بين مصر والكاميرون شهدت تسجيل أهداف من كلا جانبي الملعب، كما ان خمسة من المباريات السبع السابقة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر، كانت المباراة الأخيرة قد انتهت بالفوز بنتيجة 1-2 للكاميرون، ولكن قبل هذا اللقاء قد حقق المنتخب المصري الفوز بنتيجة 2-1.

مباراة مصر والكاميرون اليوم

كانت الكاميرون قد سجلت فوزا على جامبيا بنتيجة 0-2 في ربع النهائي، لقد فازت أيضًا بثمانية من مبارياتها التسع الماضية، وسجلت هدفين أو أكثر في أربع من آخر خمس مباريات، لقد احتل منتخب الكاميرون المركز ال 50 في تصنيف الفيفا وهو من المرشحين للفوز بالكأس والاهم من ذلك أنه مستضيف كأس الامم الافريقية، من ناحية أخرى ، حقق المنتخب المصري فوزا بنتيجة 2-1 في الوقت الإضافي على منتخب المغرب في مباراة ربع النهائي، لقد خسر أيضًا مبارتين فقط من المباريات الـ 26 الماضية كما انه يبتعد بخمس مراكز في تصنيفات الفيفا عن الكاميرون، واخيرًا شهدت غالبية لقاءات المنتخب المصري مع الكاميروني على مر السنين تسجيل الاهداف من كلا جانبي الملعب، لهذا توقع أن يسحل كل منهما هدف واحد علي الاقل.

كانت الكاميرون قد تصدرت المجموعة الأولى ولديها حتى الآن سجل انتصارات في جميع المباريات في البطولة باستثناء التعادل في دور المجموعات، لقد سجلت هدفين أو أكثر في جميع المباريات باستثناء واحدة حتى الآن في هذه البطولة، في غضون ذلك ، سجل محمد صلاح ركلة الجزاء التي حقق الفوز في دور الـ16 لمصر كما سجل مهاجم ليفربول هدف واحد في الفوز بنتيجة 2-1 على المغرب في مباراة ربع النهائي.

تشكيلة مصر المتوقعة ضد الكاميرون

بالنسبة الى تشكيلة منتخب مصر المتوقعة ضد منتخب الكاميرون اليوم الخميس في المباراة التي ستقام علي ارض ملعب أوليمبي فمن المتوقع ان يلعب منتخب مصر المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وفي خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد، وفي خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي، وفي خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمد صلاح، اما في خط الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيلة الكاميرون المتوقعة ضد مصر

بالنسبة الى تشكيلة منتخب الكاميرون المتوقعة ضد منتخب مصر اليوم الخميس في مباراة الدور ربع النهائي من كأس الامم الافريقية فمن المتوقع ان يلعب منتخب الكاميرون المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أندريه أونانا، وفي خط الدفاع: نوهو تولو، مايكل نجاديو، أونجيني، كولينز فاي، وفي خط الوسط: أندريه زامبو أنجيسا، بيري كوندي، نيكولاس نجاماليو، صامويل أوم جويت، اما في خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي، فينسنت أبوبكر.