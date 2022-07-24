تراند اليوم : بث مباشر الكلاسيكو .. بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة HD كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر HD برشلونة وريال مدريد بث مباشر

ننشر لكم في لفتة كروية بث مباشر الكلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في الدوري الإسباني وزفّت الصحيفة أنباء سارة لجماهير ريال مدريد بتأكيدها مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والذي كان تحوم الشكوك حول مشاركته، لأنه انضم إلى التدريبات مؤخراً.

على الجانب الآخر، سيبقى روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء، ومن المتوقع أن يدفع به المدرب تشافي هيرنانديز في الشوط الثاني. بينما سيلعب رافينيا أساسياً في مركز الجناح الأيمن.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمباراة الكلاسيكو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفاو أودريوزولا .. إيدير ميليتاو .. أنتونيو روديجر .. ديفيد ألابا

خط الوسط: أوريلين تشواميني .. توني كروس .. داني سيبايوس

خط الهجوم: رودريجو .. كريم بنزيما .. فينيسيوس جونيور

تشكيلة برشلونة المتوقعة لمباراة الكلاسيكو

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينيو ديست .. أندرياس كريستنسن .. إريك جارسيا .. جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس .. فرانك كيسي .. بيدري

خط الهجوم: رافينيا .. إيميريك أوباميانج .. أنسو فاتي