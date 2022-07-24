تراند اليوم : بث مباشر مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بث مباشر البايرن ضد السيتي بث مباشر الآن

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ يلا لايف بث مباشر yalla live bayern munich vs man city يجدد بيب جوارديولا معارفه مع نادي بايرن ميونيخ السابق عندما يواجه فريقه مانشستر سيتي بطل الدوري الألماني في لامبو فيلد في ويسكونسن في مباراة ودية يوم الأحد سينظر كل من جوليان ناجيلسمان وجوارديولا إلى هذه المواجهة في الوزن الثقيل آخر مباراة استعدادية لهما في الصيف على أنها تمرين مفيد ضد المنافسين المتحمسين قبل تحويل انتباههم إلى المنافسة الأسبوع المقبل بدأ بايرن ميونيخ استعداداته للموسم الجديد بفوز مؤكد 6-2 على دي سي يونايتد بقيادة واين روني يوم الخميس ، وإن كان ذلك بدون المهاجم النجم روبرت ليفاندوفسكي الذي انضم الآن إلى برشلونة سجل كل من ساديو ماني وماتيس دي ليخت هدفي الفريق الصيفي في أول ظهور لهما مع الفريق البافاري بينما كان توماس مولر ومارسيل سابيتزر وسيرج جنابري وجوشوا زيركزي ضمن قائمة الهدافين في واشنطن كان ناجيلسمان منبهرًا بشكل مفهوم بأداء فريقه بالنظر إلى أن هذه كانت أول جولة إياب له منذ أكثر من شهرين ، لكن بايرن من المقرر الآن أن يواجه اختبارًا أكثر صرامة ضد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلا لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

لم يواجه بايرن سيتي بشكل تنافسي منذ 2014 عندما كان جوارديولا مسؤولاً عن العملاق الألماني لكن منذ ذلك الحين التقى الفريقان في مباراتين وديتين حيث فاز 1-0 في 2016 وخسر 3-2 في 2018. سيسعى ناجيلسمان وزملاؤه للانتقام يوم الأحد وسيتطلعون إلى إنهاء جولة ما قبل الموسم في الولايات المتحدة بأعلى مستوى قبل بدء حملة 2022-23 ضد نادى ار بي ليبزيج في كأس كأس السوبر الألماني في 30 يوليو.بعد مواجهة قبل الموسم مع بايرن ميونيخ الأحد سيعود المواطنون إلى إنجلترا من أجل درع المجتمع ضد ليفربول يوم السبت المقبل قبل بدء الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبهم على وست هام يونايتد في 7 أغسطس.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ يلا لايف

بدأ مانشستر سيتي أيضًا جولته في الولايات المتحدة بفوزه حيث حقق فوزًا ضئيلًا 2-1 على الفريق المكسيكي كلوب أمريكا يوم الخميس. لعب لاعب الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز كيفن دي بروين دور البطولة في فريق السيتي حيث حصل على ثنائية بينما كان يرتدي شارة الكابتن لمساعدة فريق جوارديولا على الصدارة في هيوستن. من الإنصاف القول إن سيتي قد شهد فترة انتقالات صيفية مزدحمة للدخول والمصروفات رحيم سترلينج وغابرييل جيسوس هما المغادرين البارزين في الوقت الحالي لتشيلسي وأرسنال على التوالي في حين أن أولكسندر زينتشينكو على وشك الانضمام إلى جيسوس في استاد الإمارات. لكن جوارديولا عزز فريقه بقدوم إيرلينج براوت هالاند وكالفين فيليبس وستيفان أورتيجا وجوليان ألفاريز الذي وقع الأخير للنادي في يناير من ريفر بلايت مع احتمال إضافة واحدة أخرى على الأقل في شكل الظهير الأيسر مارك كوكوريلا هذا الصيف يبني السيتي فريقًا جديدًا يأمل في التحدي على جميع الجبهات مرة أخرى مع لقب دوري أبطال أوروبا بعيد المنال وخامس رحلة في الدوري. اللقب في ستة مواسم في نظرهم.