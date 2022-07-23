تراند اليوم : مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد استون فيلا بث مباشر مانشستر يونايتد مباشر الآن

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد استون فيلا بث مباشر مانشستر يونايتد مباشر الآن ويستضيف ملعب بيرث أرينا في أمريكا، المباراة الودية المرتقبة التى ستجمع بين مانشستر يونايتد ضد أستون، في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم القادم من البريميرليج.



ويلتقي مانشستر يونايتد مع أستون فيلا مساء اليوم السبت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت السعودية.- القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا



ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مواجهة مانشستر يونايتد وأستون فيلا عبر قناة مانشستر يونايتد الرسمية على اليوتيوب.



وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز في آخر مواجهة ودية ضد فريق كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقبلها حقق الفوز على حساب فريق ميلبورن فيكتوري بأربعة أهداف مقابل هدف.

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون يوم الأحد 7 أغسطس 2022 على استاد أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناةbeIN Sports Connect ببث المباراة.

موقف مانشستر يونايتد وبرايتون في جدول الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي

احتل برايتون المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة في الموسم الماضي حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 15 مباراة وخسر 11 مباراة.

ويسعى برايتون للمنافسة بقوة على أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم الجديد.



في حين احتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة في الموسم الماضي حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة.

ويسعى الشياطين الحمر في الموسم الحالي المنافسة على لقب البريميرليج والتأهل لأحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل.