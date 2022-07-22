تراند اليوم : بث مباشر ميلان .. ميلان والانتر مباشر HD بث مباشر ميلان والانتر مباراة ميلان اليوم بث مباشر يلا شوت HD انتر ميلان وميلان مباشر مشاهدة مباراة ميلان بث مباشر

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وفي الناحية الأخرى يرفع إنتر ميلان شعار لا بديل عن الفوز من أجل انتعاش فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، فريق إنتر ميلان هو حامل لقب دوري العام الماضي إلا أن الفريق تعرض لهزة في الأداء والنتائج في الموسم الجاري ولا سيما بعد رحيل العقرب أنطونيو كونتي المديرالفني السابق للفريق والحالي لتوتنهام إلى جانب الدبابة لوكاكو الذي انضم لتشيلسي الإنجليزي، إنتر ميلان يدرك تمام أن الانتصار سيكون بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد وهما حصد النقاط الثلاث والزحف نحو القمة والثاني هو تعطيل مسيرة ميلان الذي لم يتعرض لأي هزيمة في الموسم الجاري، إنتر ميلان قادم للقاء اليوم من انتصار مستحق على شريف تيراسبول بدوري الأبطال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة لدوري الأبطال، وسيبحث عن استغلال معنويات اللاعبين المرتفعة لحسم ديربي الغضب وإضافة النقاط الثلاث لرصيده بجدول تريتب الكالتشيو.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة ميلان وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ميلان وإنتر ميلان عبر موقعنا توداي وLega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيش

خط الدفاع: ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري - اليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكن كالهانغولو - ايفان بيريسيتش

خط الوسط الهجومي: ستيفانو سينسي

خط الهجوم: إدين دجيكو

تشكيل ميلان المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: ميك مايغنان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - سيمون كايير - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - رادي كرونيتش

خط الوسط الهجومي: أليكسيس ساليمايكيرس - ابراهيم دياز - رفائيل لياو

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش "اوليفيه جيرو"

موقف ميلان وإنتر ميلان في جدول الدوري الإيطالي

يقع ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن نابولي صاحب الصدارة، ميلان خاض 11 لقاء حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في لقاء ولم يخسر اي لقاء، وأحرز الفريق 25 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف، بينما يتواجد إنتر ميلان "حامل اللقب" في المركز الثالث برصيد 24 نقطة بعدما فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء، وأحرز الفريق 28 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

تاريخ مواجهات إنتر ميلان وميلان

لغة الأرقام تشير إلى أن ميلان وإنتر ميلان تقابل من قبل في 194 في كل المسابقات حقق ميلان الفوز في 60 لقاء بينما حقق إنتر ميلان الانتصار في 60 مباراة أيضا، وتعادل الفريقان في 74 لقاء، أحرز ميلان 250 هدفا في شباك إنتر ميلان، بينما أحرز إنتر ميلان 266 هدفا في شباك ميلان، لغة الأرقام توضح مدى شراسة مواجهات الفريقين ولذلك سمي بـ"ديربي الغضب" وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع ديربي ناري من الثواني الأولى وحتى إعلان الحكم نهاية المباراة.

معلومات مباراة ميلان وإنتر ميلان.

ما هو موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي؟

09:45 مساءاً بتوقيت مصر, 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية, 08:45 مساءاً بتوقيت غرنتش.

ما هي القنوات الناقلة مباراة ميلان وإنتر ميلان؟

يوتيوب الإتحاد الإيطالي - Sport 1 Hungary.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة ميلان وإنتر ميلان؟

الدوري الإيطالي.

من هو معلق مباراة ميلان وإنتر ميلان؟

فهد العتيبي.