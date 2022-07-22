تراند اليوم : الهيبة 5 الحلقه 17 HD الهيبة جبل الجزء 5 الحلقة 17 HD مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 17 كاملة HD

الهيبة 5 الحلقه 17 الهيبة جبل الجزء 5 الحلقة 17 مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 17 كاملة، يستيقظ جبل ولا يجد سارة بمنزلها ويتفاجأ بوجود غرفة مغلقة ووجود صوت اتصال فيجد رسالة منها أنها ذهبت لأمر طارئ وتكون ذهبت عند فارس للطلب منه تهريب فسيفساء وزنها ثلاثة أطنان كقطعة واحدة لكمه يعتذر منها، ويسألها عن الجهة التي تعمل معها فتجيبه أنها ضمن تنظيم داعش الإرهابي.

جبل يرسل علي للجبل لمعرفة حقيقة الجهات التي تقوم بتهريب السلاح ومن يقف خلفها. علي يوصي جبل بالاهتمام بريما حال حدوث شيء له.

جبل يقابل مسئول الأمن اللبناني ويخبره عن ثريا راجح وسر خروجها من السجن ويبلغه بأنها مفتاح معرفة مكان 70 مليون دولار التي تم سؤاله عنها أثناء سجنه.

شاهين يقود قافلة التهريب الخاصة بالمهندس وديع ويمنع أي عملية تفتيش لها ويؤمن وصولها للجهة التي تقصدها.

مسئولة سارة تكلمها وتبلغها بأن المهمة ألغيت وأنها عليها الذهاب للسفارة فوراً وأن الأمور أصبحت خطيرة، وتم حجز تذكرة سفر لها ويتوجب عليها السفر فوراً.