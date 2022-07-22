تراند اليوم : بث مباشر قرعة كاس الملك .. مشاهدة قرعه كاس الملك بث مباشر قرعة كأس الملك مباشر HD

بث مباشر قرعة كاس الملك مشاهدة قرعة كاس الملك مباشر تابعوا نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين والمقامة في فندق برج رافال في الرياض. وكان الاتحاد السعودي قد قرر قصر المشاركة في هذه النسخة من البطولة على أندية دوري المحترفين فقط.

وتبدأ المنافسات من دور الستة عشر بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون مستويات. وكان الفيصلي قد توج بكأس الملك الموسم الماضي بعد تغلبه على التعاون في المباراة النهائية.

وتُجرى مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2021/22، اليوم الإثنين في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، في فندق برج رافال بالعاصمة الرياض.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الثاني، على أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فقط (16 فريقاً).

وجاء قرار اتحاد القدم بمشاركة أندية المحترفين فقط في كأس الملك بسبب ضغط روزنامة المباريات، الذي سيشهد تصفيات مونديال قطر، إضافة إلى كأس العرب للمنتخبات.