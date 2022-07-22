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تراند اليوم : موعد مباراة الجزائر القادمة .. إليك جدول مواعيد جميع مباريات الجزائر

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موعد مباراة الجزائر القادمة من المقرر أن تكون يوم الجمعة 12/ 11/2021 ضمن تصفيات الجولة الثانية في كأس العالم، ويلاقي المنتخب الجزائري لكرة القدم جيبوتي في تمام الساعة الثالثة مساءاً، وستنقل مباراة الجزائر وجيبوتي قناة الجزائرية الأرضية.

كما تلاقي الجزائر بوركينا فاسو أيضاً بالجولة الثانية من كأس العالم بتاريخ 16/11/2021 في تمام الساعة السادسة مساءاً.

وتعلب الجزائر بتاريخ 11/1/2022 مقابل فريق سيراليون بتصفيات كأس أمم أفريقيا، وبتاريخ 16/1/2022 ضد غينيا الاستوائية.

كما يجري تحديد موعد مباراة الجزائر مقابل ساحل العاج.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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