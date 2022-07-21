تراند اليوم : بث مباشر الهلال .. رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر HD بث مباشر الهلال تويتر مشاهدة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز بث مباشر

بث مباشر الهلال رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر مشاهدة بث مباشر الهلال تويتر مشاهدة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الملك فهد الدولي في نهائي دوري أبطال أسيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ويتطلع الهلال إلى استغلال فرصة إقامة اللقاء في المملكة العربية السعودية وتواجد جماهيره التي ستتواجد في المدرجات لدعمه من أجل تحقيق الانتصار وحصد لقب البطولة، الهلال قدم مباريات قوية خلال مشواره في البطولة الأسيوية، العملاق السعودي جاء في المرتبة الثانية بجدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن استقلال دوشنبه صاحب الصدارة، وفي دور الـ16 استطاع الهلال أن يعبر عقبة الاستقلال الإيراني بهدفي لبافيتيمبي جوميز وسالم الدوسري في لقاء شهد تألق لاعبي الهلال.

وواصل العملاق السعودي مسيرته الإيجابية بالانتصار على بيرسبوليس في الدور ربع النهائي بثلاثية سالم الدوسري والعقرب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، وفي الدور نصف النهائي قدم مباراة من العيار الثقيل أمام النصر بالديربي وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدا ناريا مع بوهانغ ستيلرز في النهائي.

الجهاز الفني للهلال سيعول في لقاء اليوم على قدرات وإمكانيات الثنائي الدوسري وجوميز من أجل الوصول لشباك الفريق المنافس إلى جانب الحارس المخضرم عبدالله المعيوف والجناح المميز ياسر الشهراني من أجل اعتلاء منصات التتويج والتأهل لكأس العالم للأندية.

تشكيل الهلال المتوقع أمام بوهانج ستيلرز

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، جانج هيون سو، محمد البريك

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج ، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا، موسى ماريجا

الهجوم: بافيتمبي جوميز

موعد مباراة الهلال ويوهانج ستيلرز والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الهلال ويوهانج ستيلرز في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الهلال ويوهانج ستيلرز عبر SSC7 HD بتعليق فهد العتيبي إلى جانب موقعنا .

وفي الجانب الأخر نرى أن الفريق الكوري الجنوبي يخوض لقاء اليوم بأحلام وطموحات التتويج باللقب والعودة إلى بلاده بكأس أسيا وتذكرة العبور لكأس العالم للأندية، فريق بوهانغ ستيلرز قدم مباريات متذبذبة خلال مشواره في البطولة الأسيوية، حيث جاء في المرتبة الثانية بجدول ترتيب المجموعة بعدما حصد 11 نقطة، بفاق 5 نقاط عن ناغويا غرامبوس صاحب الصدارة بـ16 نقطة، وفي دور الـ16 انتزع فوزا صعبا من سيريزو أوساكا الياباني بهدف دون رد، قبل أن يهزم ناجويا جرامبوس في الدور ربع النهائي بثلاثية دون رد، واستمرت صحوة الفريق الكوري في البطولة الأسيوية وحقق الانتصار على مواطنه أولسان هيونداي بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتأهل للنهائي للمرة الأولى منذ عام 2009.

تشكيل بوهانج ستيلرز المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: كانغ هيون مو

خط الدفاع: الكسندر غرانت - جاي وو بارك - شين كوانغ هون - كانغ سانغ وو

خط الوسط: اوه بيوم سيوك - سوك جو يون - سيونغ جو كيم - هيون إيل لي

خط الهجوم: مانويل بالاسيوس - سوك كيو لي

معلومات مباراة الهلال ويوهانج ستيلرز.

ما هو موعد مباراة الهلال ويوهانج ستيلرز في دوري أبطال آسيا؟

06:00 مساءاً بتوقيت مصر, 07:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 05:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ويوهانج ستيلرز؟

أبوظبي آسيا 1 - SSC SPORT 7HD - يوتيوب الإتحاد الآسيوي - العراقية الرابعة.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة الهلال ويوهانج ستيلرز؟

دوري أبطال آسيا.

من هو معلق مباراة الهلال ويوهانج ستيلرز؟

فهد العتيبي وعيسى الحربين (SSC) - علي الكعبي وفارس عوض (أبوظبي).