تراند اليوم : رابط منظومة دعم الزواج .. رابط منظومة دعم الزواج ليبيا 2021- 2022

أعلنت وزارة الشباب التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن رابط منظومة دعم الزواج والذي يتيح التسجيل في منحة الزواج ومراجعة حالة الطلب وتعديله.

وحيت الوزارة على صفحتها الشباب الليبي على صمودهم وصبرهم، وقالت: الوزارة تسعى جاهدة لتقديم العديد من الخدمات و دعم الشباب، من خلال مساعدتهم على الزواج ، والمشاريع الصغيرة وعيرها.

ونشرت وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الليبية رابط منظومة الزواج للاستعلام ومراجعة الطلب الخاص بمنحة الزواج.

ويمكن للمتقدم بعد الدخول إلى رابط منظومة الزواج مراجعة الطلب من خلال إدخال رقم القيد ،ورقم الزوج الوطني ،ورقم الزوجة الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل في منحة الزواج معلق حالياً ويمكن فقط مراجعة الطلبات المسجلة.

للدخول إلى رابط منظومة الزواج من هنا