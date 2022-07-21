تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 28 HD الهيبة جبل الحلقة 28 HD مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 28 HD

يودع رجال الهيبة في مسلسل الهيبة جبل الحلقة 28 الجزء الخامس أهاليهم وأحبابهم بعد إبلاغهم من قبل جبل بوجود الدواعش في سد الهيبة.

جبل يطوق من خلال جميع العشائر جميع حدود الهيبة والجرود والسهل ويفرض حصاراً قوياً على الارهابين ويشن هجوماً واسعاً عليهم.

في مسلسل الهيبة جبل الجزء الخامس الحلقة 28 يجتمع بزعماء ومخاتير الهيبة ويضعهم بصورة الأوضاع وسيطرة الدواعش على سد الهيبة وضرورة القضاء عليهم والتوحد ولم جميع المقاتلين للتصدي لهم.

في أحداث مسلسل الهيبة الموسم الخامس يهاجم الدواعش الهيبة فيما ينجح جبل بصدهم وكسر جماحهم.