تراند اليوم : الهلال مباشر اليوم الآن .. بث مباشر مباراة الهلال رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر تويتر مباراة الهلال و بوهانج مباشر HD

الهلال مباشر اليوم الآن مباراة الهلال و بوهانج رابط مباراة الهلال السعودي اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة الهلال بث مباراة الهلال رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر تويتر مباراة الهلال و بوهانج وتتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم لملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياضة لمتابعة الحدث الأكبر فى قارة أسيا وهو نهائي دوري أبطال أسيا لكرة القدم بين بطل المملكة العربية السعودية الهلال، وفريق يوهانج ستيلرز بطل كوريا الجنوبية، وكما حدث بالنسخة الماضية من البطولة 2020 فسيتم لعب النهائي من مباراة واحدة بعد أن وقع الإختيار على ملعب الملك فهد الدولي، مما يعطي أفضلية لفريق الهلال للفوز باللقب الغالي والصعود لكأس العالم للأندية 2021، وبدأ عشاق الهلال والكرة العربية البحث عبر شبكة الإنترنت لمعرفة موعد اللقاء، وإليكم التفاصيل من خلال فقرات المقال.

وتنطلق أحداث اللقاء الناري والمرتقب في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين الهلال يوهانج ستيلرز اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 فى تمام السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفى تمام السادسة بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ووصل فريق الهلال للمباراة النهائية بعد التغلب على مواطنه فريق النصر السعودي فى الدور قبل النهائي، بينما وصل فريق يوهانج ستيلرز للنهائي بعد تخطيه عقبة أولسان هيونداي فريق كوريا الجنوبية وحل مل لقب النسخة الماضية من البطولة.

القنوات الناقلة للمباراة النهائية دوري أبطال آسيا 2021

أعلنت مجموعة قنوات SSC عن إذاعة اللقاء عبر شاشتها على قناة SSC7 HD، وأعلنت قنوات SSC عن معلقي النهائي وسيكون المعلق على القناة الصوتية الاولي “فهد العتيبي” والقناة الصوتية الثانية المعلق “عيسى الحربين” وتعتبر قنوات SSC من القنوات حديثة العهد وتم إطلاقها بالمملكة العربية السعودية لتغطية الدوري العام السعودي وبطولات آسيا لكرة القدم، كما سيتم نقل النهائي بين الهلال يوهانج ستيلرز على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال قناة اليوتيوب.

تردد قناة SSC7 HD لمشاهدة نهائي دوري أبطال آسيا 2021

يمكنكم استقال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي عرب سات وترددات القناة كالتالي:

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو ¾