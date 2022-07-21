تراند اليوم : مباشر الهلال .. بث مباشر الهلال وبوهانج مشاهدة مباراة الهلال مباشر HD مباراة الهلال وبوهانج يلا شوت

مباشر الهلال بث مباشر الهلال وبوهانج مشاهدة مباراة الهلال مباشر مباراة الهلال وبوهانج يلا شوت مباراة الهلال مباشر مباراة في غاية الأهمية لجميع محبي ومتابعي الكرة الآسيوية والجماهير السعودية خاصة فريق الهلال السعودي حينما يلتقي امام نادي بوهانج الكوري ويستعلم الكثير من خلال محرك البحث حول معرفة التشكيلة المتوقعة لفريق الهلال ولذلك سنأتيكم اليوم من خلال هذا التقرير حول التشكيلة المتوقع وبطاقة المباراة كاملة أيضاً بين الفريقين ، مباراة ستكون نارية ومليئة بالإثارة والمتعة للمنافسة علي تحقيق اللقب بين الطرفين ، فقد يبحث الهلال السعودي عن الفوز اليوم ولا بديل عنه حتي يحقق اللقب الثامن في تاريخه.

الهلال السعودي تجاوز مباراة نصف النهائي الماضية علي حساب نادي النصر بهدفين لهدف ، بينما نادي بوهانج فاز علي فريق أولسان هيونداي في اللقاء الماضي أيضاً بنصف النهائي وتمكن من التأهل للمباراة النهائية علي حسابه ، واليوم يستعد كلاً منهما في مواجهة يحتضنها استاد الملك فهد الدولي في النهائي بدوري أبطال آسيا وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة الهلال ضد بوهانج اليوم

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سوو، متعب المفرج، ناصر الدوسري.

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، ماتيوس بيريرا.

خط الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز.

جاءت هذه التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال السعودي اليوم لمواجهة فريق بوهانج الكوري الجنوبي في النهائي من دوري أبطال آسيا وقد قدمنا إليكم التشكيلة في الفقرة السابقة لجمهور الزعيم الآسيوي ساعياً لتحقيق اللقب الثامن له في تاريخه اليوم.