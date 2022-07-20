تراند اليوم : نتائج التاسع حسب المدرسة : نتائج التاسع حسب الاسم والكنية تحميل رابط نتائج التاسع 2022 حسب اسم المدرسة

حرصاً من موقع صحيفة الخليج 365 الإلكترونية ننشر للطلبة في سوريا نتائج التاسع حسب المدرسة عبر موقع وزارة التربية السورية لكم لمعرفة نتائجكم الامتحانية بكل سهولة، قامت الوزارة بتوفير رابط نتائج التاسع حسب المدرسة والاسم والكنية على موقعها وعبر تطبيق النتائج الامتحانية لطلاب الشهادات الثانوية والإعدادية بكافة أقسامها.

وبدأ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن النتائج عبر الإنترنت، حيث انهي الطلاب الامتحانات بجميع المواد الدراسية والآن يأتي مرحلة البحث عن النتائج، ويترقب الطلاب موعد نتائج التاسع بسوريا والتي لم يتم الإعلان عنها حتي الآن.

ألف مبروك لجميع الناجحين في امتحانات الصف التاسع الاساسي، حيث نرصد لكم اليوم نتائج التاسع في سوريا، رابط الاستعلام عن نتائج التاسع برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

رابط نتائج التعليم الاساسي الصف التاسع :

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/