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تراند اليوم : مفاضلة التاسع .. مفاضلة الادبي 2022 نتائج مفاضلة العلمي 2022 نتائج المفاضلة العامة الأولى و الثانية في سوريا 2022 العلمي والأدبي

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سريعاً ما أعلنت مفاضلة الادبي 2022 في سوريا بعد صدور مفاضلة العلمي 2022 ونتائج امتحانات الدورة التكميلية " الثانية " لطلاب الشهادة الثانوية العامة في سوريا 2021 " بكالوريا سوريا 2021 " .

ينتظر طلاب الثانوية في سوريا صدور مفاضلة الادبي 2022 والعلمي القبول الجامعي لعام 2022 والتي من المتوقع أن تكون قريبة عن السنة الماضية .

مفاضلة الادبي 2022

بداية ستصدر مفاضلة الادبي 2022 لطلاب البكالوريا العلمي والتي تعد مفاضلة شكلية بمعدلات منخفضة .

مفاضلة العلمي 2022

وستصدر معها أيضاً مفاضلة العلمي 2022 النهائية والتي تكون مفاضلة واحدة فقط .

إضافة إلى مفاضلة الموازي لطلاب البكالوريا الأدبي 2022 والتي تكون أيضاً مفاضلة واحدة بتسجيل مباشر .

بالإضافة إلى مفاضلات ذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والمهني والعرب والأجانب والسوري عير المقيم ومفاضلة منح الجامعات الخاصة لعام 2021 - 2022 .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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