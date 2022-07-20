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تراند اليوم : موقع نتائج المراسلة 2022 .. نتائج المراسلة 2022 onefd رابط تحميل نتائج المراسلة 2022 بالاسم واللقب

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نتائج امتحان المراسلة 2022 من موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد onefd.edu.dz نتائج امتحانات المستوى فى الجزائر ،ويقوم الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد عن بفتح عملية اظهار النتائج لامتحان المستوى دورة 2022 مجددا في شهر جوان 2022 و هذه النتائج خاصة بمن اجرو امتحان المراسلة ( امتحان المستوى 2022 ) الذي كان يومي 10 و 11 من شهر ماي الماضي ، و ذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من معاينة نتائج امتحان المستوى للتعليم عن بعد .

موقع نتائج المراسلة 2022

يتوجب على الطلبة المسجلين من قبل في امتحانات الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد الدخول للموقع من جديد و الذين أجروا اختبارات امتحان المستوى 2022، و ذلك بالدخول لموقع نتائج المراسلة و ادخال الولاية و رقم التسجيل .

ماهو امتحان المستوى الخاص بطلبة بالمراسلة :

إمتحان المستوى هومجموعة من الاختبارات يجتازها جميع المسجلين في الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد ( المراسلة ) وهوالامتحان الذي يحدد مصير المترشح للانتقال الى مستوى أعلى ، او الرسوب لا قدر الله .

طريقة معاينة نتائج المراسلة 2022 :

للاطلاع على نتائج امتحان المستوى 2022 يتوجب على جميع المترشحين الدخول لموقع النتائج و ثم تعبئة بعض الخانات مثل رقم التسجيل و تاريخ الميلاد وطبع الاستدعاء .

onefd.edu.dz

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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