تراند اليوم : القليل من المكسرات يوميا تمنحك صحة أفضل

الخليج 365

كشفت دراسة حديثة شملت نحو 14.386 شخصا من الشباب والبالغين، أن تناول حفنة من ثلاثة أنواع من المكسرات يومياً- بواقع 44 جراما في اليوم الواحد- يعمل على تحسين النظام الغذائي للشخص.

وأوضح الباحثون أن المكسرات الثلاث هي، اللوز، البندق البرازيلى، والكاجو، فضلا عن الجوز، والفستق والصنوبر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشددت كارول أونيل - الأستاذ في مركز ولاية لويزيانا الزراعى - على ضرورة تشجيع استهلاك المكسرات كجزء من الغذاء الصحي من قبل المهنيين الصحيين لتحسين نوعية النظام الغذائي وكفاءة الموارد الغذائية، مؤكدة أيضا الحاجة إلى برامج التوعية الغذائية التي تزيد من الوعي واستهلاك المكسرات.

ووجد الباحثون أنه عندما يتعلق الأمر بالمغذيات المناسبة، فإن معظم المواد الغذائية المتوافرة في المكسرات تساعد على صحة أفضل بين مستهلكيها.