تراند اليوم : الخضار والفاكهة كنوز من الصحة والجمال

الخليج 365

إن تناول الخضار والفاكهة عادة يُنصح بتنميتها بشكل دائم ومستمرّ، لأنها تعود بفوائد عديدة، خاصة عليك كإمرأة. فمع إدخالكِ هذين العنصرين إلى وجبتكِ اليومية، ستتحلين حتماً بإشراقة بهية وطلّة مفعمة بالحياة. خمس حصص يومياً من الخضار والفاكهة موزعة ما بين السلطة أو الشوربة، لفائف الفطور أو العشاء والوجبات الصغيرة، تضفي رشاقة وصحة على من يتناولها. فالحصة الواحدة تساوي نصف كوب خضار مسلوقة، كوب من الخضار الطازجة المقطعة أو قطعة فاكهة متوسطة الحجم.

الخضار والفاكهة مصدر غني:

1. بالفيتامينات والمعادن:

تعتبر الخضار والفاكهة مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن (فيتامين A,C,E إلخ) وتحافظ على نضارة بشرتكِ وجمال شعركِ

2.الألياف الغذائية:

تلعب الخضار والفاكهة دوراً كبيراً في تنظيم عملية الجهاز الهضمي وتجنب الإمساك والنفخة لاحتوائها على الألياف الغذائية الطبيعية.

3. الماء:

تحتوي الخضار والفاكهة على كمية وفيرة من الماء، ضرورية لخلايا الجسم والبشرة وتسهيل عملية الهضم.

4. المواد المضادة للتأكسد:

بالإضافة إلى ما سبق وذكر، إن الخضار الملوّنة كالبندورة، الجزر، السبانخ والبروكولي، كذلك الفاكهة المتنوعة كالبرتقال، الفرولة والعنب لها تأثيرها الخاص على صحة جسمك. فهي تؤمن المواد المضادة للتأكسد. بفضل تلك المواد، توفّر لكِ الخضار والفاكهة على السواء الحماية من الأمراض خاصة الخبيثة منها والأمراض القلبية.

إنها قليلة بالسعرات الحرارية وتشعرك بالشبع!

يتمّ الإستعانة بالخضار والفاكهة في البرامج الصحية الغذائية الهادفة إلى تخفيف الوزن لأنها قليلة بالسعرات الحرارية. فمع شعوركِ بالشبع بعد تناول الخضار والفاكهة، تقل شهيتك، تتناولين كمية أقل من الأطباق الأساسية وبذلك تقل كمية السعرات الحرارية التي تستهلكينها.

لا ننسى أن الخضار والفاكهة طبيعية وصحية وتخلو من المواد الحافظة، المصنّعة والملوّنة، تنعشكِ خاصة خلال نهاركِ النابض بالحركة والنشاط.