تراند اليوم : علماء: ثمار الكرز تساعد في حماية الجسم من مختلف الأمراض

الخليج 365

اثبت العلماء ان ثمار الكرز قادرة على حماية جسم الإنسان من أمراض مختلفة. مؤكدين ان تناولها بانتظام يؤثر ايجابيا في صحة الإنسان.

توصل الباحثون الى هذا الاستنتاج بعد الاختبارات الفريدة التي اجريت على الفئران المخبرية، حيث بينت نتائجها ان تناول ثمار الكرز أدى الى انخفاض مستوى الكوليسترول في دم الفئران، وبالتالي تقلصت خطورة اصابتها بأمراض القلب والأوعية الدموية. تضمنت وجبة غذاء الفئران خلال فترة الاختبارات، كمية معتدلة من الكربوهيدرات ومواد غذائية مرتفعة الدهون. وبعد ان بدأ الباحثون بإطعام الفئران بمسحوق خاص من ثمار الكرز، لوحظ انخفاض عوامل خطورة اصابتها بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتقلص مستوى الكوليسترول في دمها، وانخفاض وزنها ايضا.

حسب رأي الخبراء، المواد الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة تخفض عمليا احتمالات الإصابة بأمراض مختلفة، وبالتالي تؤثر ايجابيا في صحة الإنسان. بالذات ثمار الكرز تساعد الذين يعانون من البدانة في الوقاية من أمراض القلب، لأنها غنية بالأحماض العضوية (حمض الليمون، حمض التفاح، حمض السيكسينيك، حمض الساليسيليك) وعناصر مهمة (النحاس، الحديد، النيكل، الروبيديوم، البوتاسيوم ، الكالسيوم، الفسفور والمغنيسيوم)، اضافة الى السكر وفيتامينات مختلفة.