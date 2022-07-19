تراند اليوم : جراحون روس يعيدون البصر لرضيع

موسكو /وكالات /الخليج 365

أوردت إدارة الصحة في مقاطعة فولوغدا أن رضيعا ولد منذ 6 أشهر وأصيب بالماء الأبيض الولادي في عينيه ولم يستطع رؤية الأشياء المحيطة به، تعرض لعملية جراحية اعادت له نعمة البصر.

طبق الأطباء أسلوبا حديثا يتلخص في إجراء قطع لا يحتاج إلى درز مما مكنهم من استئصال عدسة غير صالحة ووضع عدسة صناعية مرنة في مكانها في عين الطفل.

قالت إدارة المستشفى إن حالة الطفل جيدة وسيخرج من المستشفى قريبا ليرجع إلى أهله لكي يبقى هناك لمدة معينة تحت رقابة طبيب بصري.

سابقا عولج أطفال مصابون بالماء الأبيض الولادي لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات في مستشفيات روسية مركزية فيدرالية بناء على حصص ممنوحة لمقاطعاتهم.