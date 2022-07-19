تراند اليوم : اليابان :روبوت يدير فندقاً ويستقبل الضيوف

أعلن فندق "هين-ها"، الذي سيجرى افتتاحه في اليابان 17 يوليو المقبل، عن استعانته بطاقم خدمة من الروبوت.

ومن المقرر أن يتواجد الروبوت في أقسام الاستقبال والضيافة وخدمة الغرف وحمل الأمتعة وغيرها من الأقسام في الفندق، بحسب موقع "سي نت".

وبخلاف طاقم الخدمة، فإن الفندق، الذي سيتم افتتاحه بمدينة ساسيبو بمحافظة ناغاساكي، سيستخدم تقنية متقدمة للتعرف على الوجوه البشرية بدلا من المفاتيح الإلكترونية للغرف.

وكشفت إدارة الفندق عن نيتها جعل الفندق الأكثر كفاءة في العالم، معربة عن أملها في الاعتماد على الروبوت في أكثر من 90% من الخدمات الفندقية مستقبلا، بحسب جريدة "جابان تايمز".

وسيساهم تعويض الإنسان بالروبوت في تقليل تكلفة اليد العاملة، ما من شأنه تخفيض أسعار حجز الغرف، إذ يبلغ سعر حجز الغرفة الفردية في الليلة نحو 60 دولارا، أما الغرفة المزدوجة فتبلغ 80 دولارا.

كما أوضحت إدارة الفندق أنها ستجري مزادات لحجز الغرف أثناء المواسم السياحية.