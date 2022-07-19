تراند اليوم : ابوظبي وجهة سياحية رئيسية تستقطب الزوار من مختلف انحاء العالم

ابوظبي وجهة سياحية رئيسية تستقطب الزوار من مختلف انحاء العالم

ابوظبي / المشرق : جمال المجايدة

قالت السيدة نيكولا هوجربير مدير عام فندقي نوفوتيل و إيبيس - أبو ظبي غيت , ان ابوظبي اصبحت وجهة سياحية رئيسية تستقطب السياح والزوار ورجال الاعمال من مختلف انحاء العالم بفضل الخدمات والبني التحتية الراقية التي تتمتع بها .

جاء ذلك خلال حفل عشاء اقامته بمطعم "جابيانو " الايطالي بفندق نوفوتيل تكريما للاعلاميين والصحافيين في دولة الامارات العربية المتحدة بمناسبة بدء العام الجديد .

وذكرت في كلمة لها خلال الحفل ان الخدمات السياحية الراقية التي توفرها امارة ابوظبي لزوارها جعلتها واحدة من ابرز الوجهات في المنطقة مشيرة الي ان العام الحالي سوف يشهد نموا في عدد الزوار ورجال الاعمال بفضل المؤتمرات والمعارض والمهرجانات التي تقام في مركز ابوظبي الوطني للمعارض / ادنك / علي مدار العام .

وقالت ان السياحة في ابوظبي لم تعد موسمية نظرا للمرافق الفندقية الراقية والفعاليات والانشطة التي تقام بانتظام في الامارة .

واشارت الي معدلات الاشغال المرتفعة في فندقي نوفوتيل و إيبيس - أبو ظبي غيت المصنفين من فئة 4 نجوم و3 نجوم . وقالت ان موقع الفندقين بجوار مركز المعارض ومطار ابوظبي الدولي يجعل منهما مقصدا لرجال الاعمال والعارضين المشاركين في المعارض والمؤتمرات التي تقام علي مدار العام في ابوظبي .

وذكرت ان موقع الفندقين بجوار جامع الشيخ زايد الكبير وجزيرة ياس والسعديات يجعل منهما الخيار الامثل للسياح الراغبين في قضاء اجمل العطلات الترفيهية في ابوظبي .

معلومات للمحرر :

يضم فندق نوفوتيل 160 غرفة واسعة و64 شقّة بغرفة نوم واحدة؛ ويقدّم خدمات خاصة بالمؤتمرات وWIFI وموقف داخلي للسيارات؛ يقع بالقرب من مطار أبو ظبي ومركز معارض والمدينة الرياضية ومنطقة مصفح مع مناظر رائعة للمدينة. يشتمل علي 3 مطاعم، مقهى، بار وحوض سباحة ومركز لياقة وسبا وغرفة للتمارين الرياضية ؛ كل هذه الخدمات تجعل من الفندق الخيار المثالي للمسافرين بهدف العمل أو الراحة كما وأن جامع الشيخ زايد الكبير موجودٌ بالقرب من الفندق مباشرة .

فندق إيبيس (Ibis) أبو ظبي غيت: يتضمن هذا الفندق 252 غرفة و42 شقة بغرفة نوم واحدة باسعار معقوله ، وخدمة WIFI وموقف سيارات داخليً . يقع الفندق بالقرب من مطار أبو ظبي ومركز المعارض والمدينة الرياضية ومنطقة مصفح، مما يجعله خيارًا مثالياً للسفر بغرض العمل أو الاستجمام. يتسنى للنزلاء زيارة المطاعم والبارات وأحواض السباحة والنادي الرياضي والمنتجع الصحي ومرافق المؤتمرات في فندق نوفوتيل (Novotel) المتصل به مباشرة .