تراند اليوم : طالبات بحائل يقفزن من الشبابيك بعد إغلاق باب الفصل

لم تتحمل طالبات بالابتدائية فكرة إقفال الباب عليهن وعدم المقدرة على فتحه من قبل إدارة المدرسة، وقمن بمحاولات كادت أن تتسبب لهن بكارثة، حيث حاولت بعضهن الخروج من شبابيك الفصل لخوفهن من عدم فتح الباب.وقد رفض

ت مديرة المدرسة "الثانية والخمسون" الابتدائية في حائل دخول أولياء الأمور لفتح الباب المغلق وإخراج بناتهم رغم محاولات استمرت لما يقارب ساعة والنصف لم يستطعن فيها فتح الباب المغلق، ولكن بحمد الله تمكنت فرقة تابعة للدفاع المدني في حائل من إنهاء احتجاز الطالبات في المدرسة الابتدائية في حائل قبل أن تقع أي كوارث لهن، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "المدينة".

وقال أحد الآباء: "إن الطالبات احتجزن من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة"، مؤكداً رفض مديرة المدرسة لطلب أولياء أمور الطالبات الدخول لإخراج بناتهم، وأضاف: "إن منظر الطالبات وهن يخرجن من شبابيك الفصل في الدور الثاني مخيف، وكاد أن يتسبب خروجهن بإصابتهن -لا سمح الله- فقام أحد أولياء الأمور بالاتصال على الدفاع المدني، وتم فتح الباب المغلق بالقوة، مما سهّل عملية خروجهن