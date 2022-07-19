تراند اليوم : تعرف على فوائد العسل الذهبية

الخليج 365

فوائد العسل كثيرة، عرفها الإنسان منذ آلاف السنين، حيث استخدم البشر العسل بطرق متعددة سواء كغذاء للجسم أو كمراهم لعلاج الحروق والالتهابات وغيرها من الأمراض .

فوائد العسل كثيرة، عرفها الانسان منذ الاف السنين، حيث استخدم البشر العسل بطرق متعددة سواء كغذاء للجسم او كمراهم لعلاج الحروق والالتهابات وغيرها من الامراض.

ويعتبر العسل مصدرا من مصادر الكربوهيدرات، حيث ان ملعقة الطعام الكبيرة منه تمدنا بما يقارب 64 سعرة حرارية، ويتكون العسل بشكل اساسي من:

80 ٪ من السكر الطبيعي (ومعظمه من الفروكتوز والجلوكوز). ونظرا لمستوى سكر الفواكه العالي فيه (الفركتوز) فيعتبر العسل احلى من سكر المائدة.

18% من الماء، وكل ما كانت نسبة الماء اقل في العسل تصبح نوعيته افضل.

2% من مكوناته عبارة عن معادن وفيتامينات وحبوب لقاح وبروتينات.

يحتوي العسل على نسبة بسيطة من الفيتامينات واهمها: B6 ، الثيامين، النياسين، الريبوفلافين، حمض البانتوثنيك وبعض الاحماض الامينية. ونسب قليلة من المعادن والتي تشمل: الكالسيوم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك. كما ويحتوى على المواد المضادة للبكتيريا ومضادات الاكسدة مثل الريبوفلافينويد، وبالطبع يعتبر خالي من الدهون والكوليسترول.

تتعلق فوائد العسل بالعديد من الخصائص الصحية التي تعود على جسم الانسان واهمها:

1 - مصدر للطاقة للكبار والصغار

يعتبر العسل مادة غذائية عالية القيمة وهو يستخدم كغذاء للاطفال والكبار وهو المادة المحلية الوحيدة التي ليست من صنع الانسان واستهلاكها كغذاء لا يحتاج الى اي تدوير وتكرير، ويمكن ان يحفظ العسل لفترة طويلة عند تخزينه بالشكل الصحيح. ويقوم العسل بتعويض السكريات المستهلكة بسبب المجهود الجسمي او الذهني الذي يقوم به الشخص. كما وقد يستخدم في علاج حالات نقصان الوزن والنحافة.

2- فوائد مضادة للجراثيم والميكروبات

العسل يشبه المضادات الحيوية حيث ان له القدرة على قتل العديد من الميكروبات، الفيروسات والفطريات. كما ويتفاعل مع خلايا في الجسم لافراز مواد مطهرة تقلل من الالتهابات والتسممات.

3- تخفيض مستوى الدهنيات في الجسم

يساهم العسل كونه قد يكون بديلا للمحليات المكررة والمصنعة في الوقاية من العديد من مشاكل السمنة وامراض القلب وتصلبات الشرايين، حيث وجد ان له دور في تقليل نسبة الكوليستيرول والدهنيات في الدم.

4 - الوقاية من امراض الجهاز الهضمي

على عكس السكريات المكررة والبسيطة مثل السكروز لا يتخمر العسل في المعدة حيث انه لا يمكث طويلا اذ انه سريع الهضم، وبهذا لا يشكل اي خطر لغزو جرثومي. ويمر مباشرة من الامعاء الدقيقة الى مجرى الدم دون ان تسبب اي تهيج في الجهاز الهضمي لدينا كما يفعل السكروز.

كما وجدت احدى التجارب السريرية ان من فوائد العسل انه يساعد في علاج عسر الهضم والقرحة، والتهابات الامعاء وكذلك علاج الامساك، واضطرابات الجهاز الهضمي حيث يعمل العسل على الغاء الحموضة الزائدة في المعدة والتي تؤدي غالبا الى القرحة وقد استعمل كثيرا من الاطباء العسل في علاج قرحة المعدة والاثنى عشر.

5- الحفاظ على الاسنان وحماية اللثة

يلعب العسل دورا اساسيا في الحفاظ على الاسنان ووقايتها من التسوس ونموها السليم، وكما ان له دور في تقوية اللثة وحمايتها.

6- الوقاية من السرطانات

يحتوي العسل على الفيتامينات والمواد المضادة للاكسدة، وفي الواقع فان واحدة من مضادات الاكسدة الفريدة من نوعها تسمى " pinocembrin " وجدت فقط في العسل. ومن المعروف ان مضادات الاكسدة لها دور كبير في الوقاية من السرطان ومنع تكاثر الخلايا السرطانية، وخاصة في حالات سرطان المريء والفم والامعاء والمعدة.

7- فوائد العسل في علاج السعال

وفقا للعديد من الابحاث فان العسل هو العلاج الاكثر فاعلية والاكثر امانا في علاج سعال الاطفال من الادوية المستخدمة من دون وصفة طبية، حيث يساعد في ازالة البلغم والتهابات الحنجرة وتخفيف الكحة، وبهذا يدخل في صناعة العديد من ادوية الكحة.

8- تعزيز هيموجلوبين الدم وزيادته

وجدت العديد من الابحاث ان من فوائد العسل ان له دور فعال في تنظيم ضغط الدم وزيادة نسبة الهيموجلوبين فيه.

9- العسل، خيار جيد للرياضيين

يعتبر العسل مصدرا لامداد الجسم بالطاقة ورفع مستوى سكر الدم (الجلوكوز ) في فترة بسيطة وبهذا يعتبر الخيار الامثل لامداد الرياضيين بالطاقة ومساعدتهم على التدريب والقيام بالمجهود البدني. كما وان استخدامه كمصدر للكربوهيدرات اثناء ممارسة الرياضة يساعد على تحسين الاداء بشكل ملحوظ وخصوصا اثناء سباقات التحمل وركوب الدراجات.

10- العسل وعلاج الجروح والحروق

يحتوي العسل على الانزيم المسؤول عن انتاج بيروكسيد الهيدروجين، مما يجعله مفيدا في علاج الجروح وتخفيف الالم، وتطهيرها ومنع الجراثيم والبكتيريا من النمو عن طريق خلق محيط حامضي وبالتالي منع التهابها.

واثبتت العديد من الدراسات ان الاستخدام الموضعي للعسل على الحروق السطحية يساعد في شفائها بنسبة كبيرة وفعالة والمساعدة في التئام الجروح بشكل اسرع.

11- فوائد العسل تعود ايضا على الجلد والبشرة والعيون

وجد ان فوائد العسل التي تعود على الجلد والبشرة عديدة، حيث يساعد العسل على تنقية البشرة ويستخدم لعلاج حب الشباب بصفته يحتوي على خصائص تجعله مضادا للبكتيريا، وبهذا يدخل في صناعة العديد من المراهم والمستحضرات التجميلية والكريمات والصابون الذي يساعد على نضارة البشرة.

كما ويدخل العسل في تحضير العديد من المراهم المستخدمة في علاج العيون، حيث يفيد في علاج التهابات الجفون والقرنية وتقرحاتها.