تراند اليوم : رجل حمل وأنجب عن زوجته 3 مرات

واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

على الرغم من الانتقادات التي واجهته نتيجة تجربته للحمل كالنساء؛ إلا أنه وحتى الآن أنجب 3 أولاد، ويبدو أن تجربته ستقلب الطاولة على الرجال ليبقى السؤال الموجه لهم: هل باستطاعتكم الحمل مثله؟

ووفقاً لما جاء في موقع “CNN” الأمريكي، فإن القصة ليست كما تتوقعونها، إذ إن هذا الرجل نجحت عملية حمله؛ لأنه كان فتاة في السابق، وبعدما بلغ سن الرشد أجرى عملية تحويل جنس ليصبح رجلاً كاملاً، وعندما علم بأن زوجته لا يمكنها الإنجاب نهائياً قرر أن يحل مكانها، وهذا ما حصل، فقد تم حمله بنجاح عن طريق عملية اسمها “in vitro”، وقد أصبح أباً لثلاثة أولاد بعد أن أنجب في ثلاث عمليات ناجحات، وبهذا يصبح “توماس″ أول رجل يحمل وينجب 3 أولاد.

وتعرف عملية in vitro، التي قام بها “توماس″ بطفل الأنابيب، حيث تتم بأخذ بويضات من المرأة وحيوانات منوية من الرجل وتهيئة وسط ملائم في المختبر يشبه قناة فالوب، فيتم الإخصاب، وتبدأ مرحلة انقسام الخلية، ثم يقوم الطبيب بزرع الجنين في الرحم، حيث ينمو حتى الولادة.