تراند اليوم : زوجان أمريكيان يقتلان أطفالهما وينتحران خوفاً من نهاية العالم

واشنطن /وكالات /الخليج 365

وضع زوجان أمريكيان حدا لمخاوفهما إزاء نهاية العالم وذلك بوضع حد لحياتهما وحياة 3 من أبنائهما، جرّعهم الزوجان خليطا من الأدوية ثم تناولاها، لتنتهي معانتهما حول المجهول للأبد.

فقد عثر ابن الزوجين الكبير وخطيبته على جثث الزوجين بنجامين وكريستي ستراك، وأطفالهما بنسون وإميري وصهيون (14 و12 و11 عاما على التوالي) قتلى، وذلك في مدينة سبرنغفيل بولاية يوتا.

خضعت الجثث إلى الفحص الطبي فتبين أن نسبة مخدر الهيرويين عالية في دم الزوج فيما كانت نسبة الميثادون السامة وغيرها من المواد السامة عالية في دم الزوجة، بالإضافة إلى العثور على مواد سامة في دماء أبنائهما، ما دفع إلى استنتاج مفاده أن الزوجين انتحرا بعد قتل الأطفال.

وتشير مصادر إلى أن الزوجين أخبرا أصدقاءهما بشأن قلقهما المتعلق بنهاية العالم، وأنهما كانا يخافان من الشر في العالم، ورغبة بالإفلات من موت محتوم ومن نهاية العالم الحتمية.

كما عثرت الشرطة على رسالة بعثتها الأم إلى سجين يقضي عقوبة السجين المؤبد لإدانته بقتل عائلته "باسم الرب" وفقا لتأكيده.