تراند اليوم : أفضل الأوقات لممارسة الرياضة لحرق الدهون

الخليج 365

الرياضة مفيدة في كل وقت لكن ما هو الوقت الأفضل لممارسة التمارين والاستفادة منها بشكل أكبر؟؟

أشارت البحوث الجديدة، إلى أن الذهاب للصالة الرياضية أو ممارسة رياضة المشي قبل وجبة الفطور على الريق، قد تساعد على حرق المزيد من الدهون وتحمى من زيادة الوزن، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

وفى دراسة رائدة، تتبع باحثون بلجيكيون طرق فقدان الوزن في الشباب الأصحاء، حيث شاركوا في التمرين خلال أوقات مختلفة من اليوم مع إتباع نظام غذائي يحتوى على 30% زائدة من السعرات الحرارية، و50% مزيد من الدهون أكثر من المعتاد.

وخضع المشاركون، إلى تمارين شاقة وممارسة رياضة روتينية منتصف الصباح بعد تناول وجبة الإفطار، والمجموعة الثانية قامت بنفس التمارين ولكن قبل الإفطار.

ووجد الباحثون بعد ستة أسابيع، أن الرجال الذين مارسوا الرياضة بعد الإفطار قد اكتسبوا وزنًا إضافيًا، يقدر بنحو كيلو جرام ونصف الكيلو لكل منهم، وتطورت لديهم مشاكل الأنسولين.

ولكن الرجال الذين مارسوا التمارين الرياضية في بداية الصباح، قبل تناول أي شيء، لم يكتسبوا تقريبًا أي وزن إضافي وكانت لديهم مستويات الأنسولين صحية، كما أحرق جسمهم المزيد من الدهون طوال اليوم بالمقارنة بالرجال الآخرين.

وأوضح بيتر هيسبل، وهو أستاذ في مركز بحوث ممارسة الرياضة والصحة في جامعة لوفين الكاثوليكية في بلجيكا، أن ممارسة الرياضة في الصباح الباكر تمنع زيادة الوزن، كما أنها تحفز فقدان الوزن، وتؤكد نتائج الدراسة أن التدريبات الرياضية قبل الإفطار هي الأفضل.

وأضاف هيسبل، أن الإستراتيجية المثلى لمنع الزيادة في وزن الجسم تتمثل في الجمع بين نظام غذائي صحي ومتوازن مع أسلوب حياة نشط بدنياً.