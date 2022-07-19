تراند اليوم : الوصفة " المعجزة " تجنبك الكثير من الامراض

ابو ظبي / الاتحاد نت

يبحث الكثير عن العلاج الطبيعي الذي لا يسبب الكثير من الأعراض الجانبية والمضاعفات الصحية الناتجة عن استخدام المركبات الكيميائية. ووفقا للموقع العالمي &ldquoHealth&rdquo، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنها علاج الكثير من الأمراض، ومن أهمها مزيج طبيعي مكون من خل التفاح والثوم والعسل.

وبحسب الموقع، ثبت طبيا فعالية الوصفة في علاج الأمراض المختلفة مثل التهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم والسرطان والعقم والعجز الجنسي، الربو، القرحة، والأمراض المعدية، ونزلات البرد، بالإضافة إلى قدرتها على خفض الكولسترول وتقوية الجهاز المناعي.

وقد أثبتت الأبحاث أن مكونات هذا المزيج يمكن أن تحمينا من جميع أنواع أمراض السرطان، إذ تبين أن المرضى الذين استهلكوا هذه الخلطة كل صباح على معدة فارغة قد انخفضت لديهم نسبة الكولسترول بشكل كبير وضغط الدم المرتفع في ما لا يزيد عن أسبوعين.

ما مكونات هذه الوصفة &ldquoالمعجزة&rdquo فتكمن في التالي: المكونات:

- 8 فصوص من الثوم

- 1 كوب من خل التفاح

- 1 كوب من العسل

طريقة التحضير: ضع الثوم مع خل التفاح والعسل في الخلاط وامزج المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس، ويجب دائما تخزين هذا الدواء في الثلاجة لفترة لا تتعدى 5 أيام.