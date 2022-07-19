تراند اليوم : أول مسجد للسيدات بالولايات المتحدة

لوس أنجلوس / وكالات / الخليج 365

أسست منظمة "بيكو- يونيون بروجيكت" أول مسجد مخصصا للنساء في مدينة لوس أنجلوس.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن أكثر من 100 سيدة تجمعن الجمعة الماضي في المسجد لإقامة أول صلاة، بأول مسجد للسيدات بالولايات المتحدة، حسب ما نقلت وكالة "آسوشيتد برس".

وتأمل المنظمة غير الربحية في خلق مساحة تمكن السيدات المسلمات من التعلم والتواصل مع النساء الأخريات.

"السيدات المسلمات لا يمتلكن منتدى"، حسبما قالت ياسمين روهجي، وهي طبيبة قلب بمدينة باسادينا بينما كانت تنتظر الصلاة.

وأضافت "عندما نذهب إلى المسجد، يتعين علينا الجلوس في جانب واحد. ليس هذا لأننا غير متساوين، لكن هذا يعطينا الحرية في التحدث باسم جميع النساء وخلق دور مستقل".

وتتواجد المساجد المخصصة للسيدات فقط في الصين وشيلي والهند، لكن قيادات المجتمع الإسلامي يقولون إن هذا قد يكون أول مسجد من نوعه في الولايات المتحدة.

وتقول دراسة صدرت عام 2011 إن نحو ثلثي المساجد في الولايات المتحدة تستخدم ساترا للفصل بين الرجال والنساء خلال الصلاة، وقد يكون عددهن أكبر من الرجال في صلاة الجمعة.