تراند اليوم : وسط احتفال كبير .. ياسر عرفات يبصر النور في المكسيك

مكسيكو / يوسف حماد

أبصر الراحل وقائد الثورة الفلسطيني ياسر عرفات (ابو عمار) النور من جديد في العاصمة المكسيكية في احد أهم متاحف العام الشهيرة في قارة أمريكا الوسطى.

حيث ذكرت مجلة "مكسيكو تودي" التي تتبع الحزب الحاكم في المكسيك، ان الشعبية الكبيرة لدولة فلسطين في امريكا للاتينية دفعت إلى جعل الراحل ابو عمار حاضرا في الحفل السنوي وأشهر متاحف العام المكسيكية تجعل تمثال كبير للراحل ابو عمار يتزين به الحفل في العاصمة.

وذكرت المجلة التي توزع بصورة أسبوعية والناطقة بالاسبانية وهي لغة قارة أمريكا الوسطى والجنوبية عدا البرازيل "إحياء للقضية الفلسطينية نصب القائمين على متحف الشموع في العاصمة المكسيكية (مكسيكو ستي) تمثال كبيرا للرئيس الفلسطيني ياسر عارفات أبو عمار والتي وصفته " بالقائد النموذجي للتحرك والنضال".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد زار المكسيك خلال جولة لاتينية العام الماضي، وصوتت المكسيك لدولة فلسطيني في عضوية الأمم المتحدة وتربطها علاقة قوية مع فلسطين وتعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967.

ويشارك في متحف الشموع الجاليات العالمية المتواجدة في المكسيك ويقوم على نشر الثقافة المكسيكية، حيث يعتبر وجود تمثال لرجل غير مكسيكي أمر لافتا في مثل هذه المتاحف بمثل هذه المناسبة.

وتوفي الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات في المستشفى العسكري الفرنسي في باريس في عام 2004 اثر حالة مرضية مفاجئة، واتهمت قيادات فلسطينية اسرائيل بأنها وراء اغتياله وهو ما تنفيه اسرائيل.