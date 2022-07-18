تراند اليوم : استخراج نتائج المراسلة 2022

استخراج نتائج المراسلة 2022 ويترقب جميع طلاب في كافة ولايات الجزائر موعد الاعلان عن نتائج المراسلة 2022، وذلك ليتمكّنوا من الحصول على نتائجهم من خلال رقم التسجيل أو بالمراسلة، لذا تابعوا معنا هذا الجمهور لتتعرفوا على موعد الاعلان عن نتائج المراسلة 2022 الجزائر، فقد أعلنت وزيرة التربية والتعليم عن هذا الموعد، فقد تمّ الاعلان عن ذلك من خلال ندوات صحفية قامت بها وزارة التربية الوطنية الجزائرية قبل أيام، وتمّ الإعلان عن موعد نتائج البيام 2022.

وتمّ التطرّق للحديث في هذه الندوات عن أهمّ القرارات والامور التي من الممكن أن تُنجح عملية تقديم الاختبارات وتصحيحها أيضَا ورصد نتائجها بدون التعرض لأي خطأ يلحق بأي من الطلاب الملتحقين بها.

نتائج المراسة 2022

قام الديوان الوطني في الجزائر للتعليم والتكوين بفتح امكانية إظهار نتائج البيام بالمراسلة، وذلك في شهر جوان 2022، حيثُ أنّ هذه النتائج تخص فقط من أجرى المراسلة “امتحان المستوى 2022″، ويجب على الطلبة الذين سجلوا من قبل في الديوان الوطني ان يدخلوا للموقع من جديد وأن يدخلوا رقم التسجيل ورقم المراسلة، ويُمكنكم الدخول للموقع للحصول على نتائج التعليم المتوسط بالمراسلة.

طريقة معرفة المراسلة 2022

من الممكن أن يتمّ التعرف على نتئجة التعليم المتوسط بالمراسلة من خلال الدخول للموقع الرسمي الخاص بالوزارة وتعبئة الخانات المطلوبة، خانة رقم التسجيل، وخانة رقم المراسلة وتاريخ الميلاد، حينها يتمّ الحصول على النتيجة إن تمّ توفّرها.

بعد ان انهى المتعلمون عن بعد امتحان اثبات المستوى دورة 2022، سوف يقوم الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد عن تاريخ اعلان نتائج المراسلة 2022 لهته الدورة، والذي سيكون مع نهاية شهر جوان أو مطلع شهر جويلية 2022 القادم ان شاء الله، وسيتم اعلان النتائج من خلال رابط يخصصه الديوان لهذا الغرض.

للعلم تم اجراء الفرض الالكتروني 2022 الى غاية يوم 10 ماي 2022 عبر المنصات الرقمية، تم بعدها تم اجراء امتحان اثبات المستوى عبر مختلف المراكز الموزعة عبر التراب الوطني، وتعد نقاط امتحان المستوى اساسية في حساب معدل النجاح في امتحان المراسلة دورة 2022، بالاضافة الى نقطة المراقبة المستمرة التي تشمل:

الفرض الالكتروني، تحميل الفروض و المشاركة في منتديات المعلام

معدل النجاح في امتحان اثبات المستوى onefd1:

النجاح في امتحان المراسلة (اثبات المستوى) يكون بالحصول على معدل يساوي أو يفوق 20/10، بحيث يتم احتساب معدل امتحان المستوى وايضا علامة المراقبة المستمرة خلال الموسم الدراسي .

كيفية حساب معدل العام للمتعلمين عن بعد:

طريقة حساب المعدل العام لامتحان المستوى للمتعلمين عن بعد وهو:

المعدل العام = (معدل امتحان المستوى 2x + نقطة المراقبة المستمرة) /3 في حالة كان المتعلم ليس لديه نقطة المراقبة المستمرة فإن المعدل العام يساوي معدل الامتحان فقط.

رابط الاطلاع على نتائج امتحان اثبات المستوى 2022:

يمكنم الاطلاع على نتائج امتحان المراسلة 2022 (تم اعلان النتائج يوم 18 جويلية 2022) من خلال الرابط للاطلاع بالاسفل :

http://inscriptic.onefd.edu.dz/matricule.php