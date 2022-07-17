تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. ليفربول ضد بورتو بث مباشر Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت HD مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن بث مباشر ليفربول تويتر

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ليفربول يمتلك بين صفوفه لاعبين من العيار الثقيل وسيبحث محمد صلاح عن إحراز هدف في لقاء اليوم واستعادة ذاكرة التهديف من جديد بعدما افتقدها في الأسابيع الأخيرة، بينما يسير الثنائي جاتا وساديو ماني بصورة ممتازة من حيث الأداء والتسجيل وسيكون لهما دورا مع الفريق في لقاء اليوم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورتو

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وبورتو والقنوات الناقلة لها

نتابع سوياً مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في لقاء سهل أمام بورتو في تمام الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش، الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مباراة ليفربول وبورتو عبر موقعنا يلا شوت توداي وموقعنا يلا شوت توداي.

وفي الجانب الأخر يأمل فريق بورتو في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على فرصه في العبور للدور القادم من البطولة الأوروبية، فريق بورتو سيكون الأكثر احتياجا للنقاط الثلاثة ولا سيما وأن في حالة تعرضه للهزيمة مع انتصار اتلتيكو مدريد على ميلان سيتأزم موقف الفريق في استكمال مغامرته بدوري الأبطال وسينتقل إلى الدوري الأوروبي وهو ما لا يتمناه جماهير الفريق البرتغالي.

بورتو بدأ مشواره الأوروبي بالتعادل مع أتلتيكو مدريد بدون أهداف، قبل أن يخسر بخماسية مقابل هدف من أتلتيكو مدريد، وبعدها فاز على ميلان بهدف دون رد، ثم تعادل مع ميلان بهدف لمثله، وسيحاول الفريق إلى استغلال قوته الضاربة في لقاء اليوم للخروج من المباراة بالنقاط الثلاثة للحفاظ على فرصه في العبور للدور القادم من البطولة الأوروبية.

تشكيل بورتو المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جيسوس كورونا – فابيو كاردوزو – إيفان ماركانو – ويندل.

خط الوسط: أوتافيو – ماركو جروييتش – ماتيوس أوريبي – لويس دياز.

خط الهجوم: مهدي تارمي – توني مارتينيز.

معلومات مباراة ليفربول وبورتو.

ما هو موعد مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا؟

10:00 مساءاً بتوقيت مصر, 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 09:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان واتلتيكو مدريد؟

بي إن سبورت بريميوم 2 - beIN Sport Premium 2.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة ليفربول وبورتو؟

دوري أبطال أوروبا.

من هو معلق مباراة ليفربول وبورتو؟

سوار الذهب.