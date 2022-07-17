تراند اليوم : بث مباشر حفل الهلال .. مشاهدة حفل الهلال مباشر

بث مباشر حفل الهلال مشاهدة حفل الهلال مباشر وتنطلق اليوم فعاليات حفل الهلال في بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك احتفالًا بتتويج الزعيم ببطولة دوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي.

وكانت القنوات الرياضية السعودية نشرت عبر حسابها في تويتر فيديو لحضور تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مع سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق لحفل الهلال في البوليفارد.

ومن المقرر انطلاق فعاليات حفل الهلال في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس بتوقيت المملكة.

وفي وقت سابق، شدد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على أن حفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، سيكون مميزًا.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حفل الهلال سيكون أضخم حفل عمل لفريق في الشرق الأوسط”، وكتب في تغريدة أخرى: “فيه مفاجأة في حفل الهلال”.

وتُوج الهلال يوم الأحد الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0، وسيُشارك في كأس العالم للأندية.