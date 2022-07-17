تراند اليوم : ماتش ليفربول الان .. مباراة ليفربول اليوم مباشرة HD مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن ضد بورتو مشاهدة ماتش ليفربول بث مباشر

ماتش ليفربول الان .. مباراة ليفربول اليوم مباشرة مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن ضد بورتو ماتش ليفربول بث مباشر يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء منافسه بورتو البرتغالي، ضمن لقاءات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد ليفربول في المجموعة الثانية رفقة أندية بورتو، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وأيضاً ميلان الإيطالي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مجموعته الثانية القوية بالعلامة الكاملة 12 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم، حيث سيقوم الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز بالدفع بتشكيلته الأساسية بنسبة كبيرة بالرغم من ضمان تأهله كأول هذه المجموعة.

وأضافت الصحيفة أن يورجن كلوب سيدفع بالثلاثي “محمد صلاح، وساديو ماني، ومينامينو” في خط هجوم الريدز.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم كالتالي :

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس

خط الوسط : فابينيو، جوردان هيندرسون، أوكسلاد تشامبرلين

خط الهجوم : محمد صلاح، مينامينو، ساديو ماني

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