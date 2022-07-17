تراند اليوم : بث مباشر باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي .. مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بث مباشر HD بث مباشر مانشستر سيتي وباريس

مباشر مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بث مباشر باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بث مباشر مانشستر سيتي وباريس يستهدف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مواصلة نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا، حين يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء. ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة أمام باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف مانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد فريق باريس سان جيرمان، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، العاشرة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تُنقل مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وهي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري على شبكة بي إن سبورتس عبر قناة "beIN SPORTS PREMIUM 1".

معلق مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

سيتولى المعلق العماني عامر الخوذيري مهمة التعليق على قمة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

جدول ترتيب مجموعة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2022

مانشستر سيتي - 9 نقاط

باريس سان جيرمان - 8 نقاط

كلوب بروج - 4 نقاط

لايبزيج - نقطة

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022