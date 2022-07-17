تراند اليوم : مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر .. ماتش ليفربول بث مباشر الآن ليفربول بث مباشر ليفربول ضد بورتو مشاهدة مباراة ليفربول اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ماتش ليفربول بث مباشر الآن ليفربول بث مباشر ليفربول ضد بورتو مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ويقود محمد صلاح فريق ليفربول اليوم ضد بورتو ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدورى أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد". يلعب ليفربول اليوم مباراته ضد بورتو بدون أدنى ضغوطات، خاصة أنه حسم تأهله بشكل رسمى إلى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية فى دورى أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، فيما يأتى بورتو وصيفاً برصيد 5 نقاط، ثم أتلتيكو مدريد ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيراً ميلان برصيد نقطة واحدة.

ليفربول اليوم

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول مباراة بورتو بتشكيل متوقع مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: تشامبرلين، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، تاكومي مينامينو، ساديو ماني.

ليفربول اليوم

وفاز ليفربول فى أول 4 مباريات فى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق فى تاريخه.

وحقق الريدز الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويلتقى أتلتيكو مدريد في نفس التوقيت مع ميلان على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، في نفس المجموعة حيث تعد المواجهة حاسمة للروخى بلانكوس.

ولا يملك أتلتيكو مدريد أى بدائل سوى تحقيق الفوز على الروسونيرى من أجل الحفاظ على فرصته بلوغ الدور ثمن النهائي، حيث حال حصده الثلاث نقاط سينتظر للمواجهة الحاسمة ضد منافسه بورتو لتحديد المتأهل للدور المقبل.

ويتذيل ميلان ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادله الأخير أمام بورتو بهدف لكل منهما مقابل 3 هزائم.