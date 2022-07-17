تراند اليوم : بث عمان مباشر .. قناة عمان مباشر مشاهدة قناة عمان الرياضية بث مباشر

بث عمان مباشر .. قناة عمان مباشر مشاهدة قناة عمان الرياضية بث مباشر والتي تتناول جميع القضايا المتنوعة التي تخاطب الملف علي شاشتها والتي تضم البرامج الاجتماعية والسياسية والترفيهية والشبابية والكثير من البرامج لجميع القضايا وتعد قناة عمان التابعة لهيئة تلفزيون سلطنة عمان الحكومية من ابرز التي تبث علي القمر الصناعي نايل سات وهي قناة ذات محتوي اعلامي هادف ونبيل ومنافس وراقي فهي تخاطب أيضا جميع الفئات العمرية في المجتمع وتستخدم احدث التقنيات الموجود في عالم التصوير والمونتاج وأجهزة البث في محاوله لسعيها بتقديم افضل البرامج التلفزيونية والاذاعية وتوثيق كامل الاحتفالات والمناسبات الوطنية وتعمل قناة عمان علي غرس قيم المحبة والأخلاق والتمسك بالقيم المجتمعية وغرس ثقافة الاثراء والتنامي الفكري لدي مشاهديها .

تردد قناة عمان الجديد 2022

يوجد بعض القنوات التي لها صدى عالمي حول العالم في مدينة عمان، والتي يتابعها العديد من المشاهدين داخل المدينة وخارجها؛ بسب انها تقدم محتويات حصرية وعاجلة في جميع الشؤون المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والفن وغيرها، ومن هذه القنوات الكبيرة والعالمية قناة عمان الجديدة.

فالباحثين نتردد قناة عمان الجديدة لعام 2022 نقدم لكم من خلال الخطوات التالية، والتي من الممكن استقبالها على اجهزتكم التلفازية، وهي كالتالي:

تردد قمر النايل سات 12111.

عدل الترميز 27500 . عامل التصحيح 4/3 عمودي.

أو على النايل سات 11823

معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3 عمودي.

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