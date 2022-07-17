تراند اليوم : بث مباشر ليفربول وبورتو .. ماتش ليفربول مباشر مشاهده مباراه ليفربول اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت بلس

بث مباشر ليفربول وبورتو مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت بلس ماتش ليفربول مباشر مشاهده مباراه ليفربول اليوم بث مباشر ويقود الدولى المصري ، محمد صلاح فريقه ليفربول اليوم ضد بورتو البرتغالي فى العاشرة ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدورى أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد". ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية فى دورى أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، فيما يأتى بورتو وصيفاً برصيد 5 نقاط، ثم أتلتيكو مدريد ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيراً ميلان برصيد نقطة واحدة.

مباراة ليفربول ضد بورتو

ويحتضن ملعب أنفيلد مواجهة ليفربول ضد بورتو البرتغالي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وواجه فريق ليفربول نظيره بورتو في 7 مباريات من قبل على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الفوز في 5 مباريات، بينما لم ينجح بورتو في تحقيق أي فوز وحسم التعادل مباراتين.

وإجمالا في جميع المسابقات، التقى ليفربول مع بورتو في 10 مباريات، وفاز بورتو في مباراة واحدة، بينما حقق ليفربول الفوز في 6 مباريات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

وحال تجنّب الريدز الهزيمة الليلة يعني أنهم قد واجهوا بورتو في 10 مناسبات أوروبية دون تجرّع طعم الهزيمة (فاز 6 وتعادل 3) وهذا ما لم يحدث لليفربول ضد اي فريق بتاريخه أوروبيًا.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول مباراة بورتو بتشكيل متوقع مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: تشامبرلين، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، تاكومي مينامينو، ساديو ماني.

ليفربول اليوم

وفاز ليفربول فى أول 4 مباريات فى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق فى تاريخه.

وحقق الريدز الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويلتقى أتلتيكو مدريد في نفس التوقيت مع ميلان على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، في نفس المجموعة حيث تعد المواجهة حاسمة للروخى بلانكوس.