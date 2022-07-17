تراند اليوم : ليفربول مباشر .. بث مباشر ليفربول Liverpool بث مباشر ليفربول وبورتو HD ليفربول ضد بورتو بث مباشر يلا شوت

بث مباشر ليفربول بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم ليفربول مباشر مشاهدة مباراة ليفربول الان بث مباشر ليفربول وبورتو ليفربول ضد بورتو بث مباشر تنطلق مواجهة فريق ليفربول ونظيره فريق بورتو في مواجهة سهلة للريدز، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 دور المجموعات، لأن الريدز يحاول الحصول علي ثلاث نقاط جديدة في مشواره عبر بوابة بورتو البرتغالي، بينما يأمل الأخير في الصمود في وجه المنافس الشرس.

ليفربول يأمل في التفوق علي حساب نادي بورتو البرتغالي من جديد بعد أن نجح في التأهل من هذه المجموعة بجدارة كبيرة فهل ينجح بالتفوق عليه ويكرر الإنتصار خاصة أن الفريق الريدز يقدم نتائج قوية للغاية في مشواره ويحاول ان يستمر فيها في الفترة الأخيرة، وبالتالي عليه أن ينجح بالفوز علي حساب الخصم ، ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الألماني كلوب بالعديد من اللاعبين الشباب، في التشكيلة الأساسية لهذه المواجهة.

يذكر أن نادي ليفربول قد نجح في الفوز علي حساب نادي بورتو البرتغالي في المواجهة الأولي بينهم في لقاء الذهاب، وذلك بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل الأهداف وقتها كلا من محمد صلاح هدفين وفيرمينو هدفين، واللاعب ساديو ماني هدف.

يتواجد نادي ليفربول في المركز الأول من الترتيب بالعلامة الكاملة من أربع لقاءات حيث فاز بهم جميعاً، بينما نادي بورتو يحتل المركز الثاني من الترتيب برصيد خمس نقاط كاملة من إنتصار وحيد وتعادلين.