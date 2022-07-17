تراند اليوم : بث مباشر انتر ميلان .. بث مباشر مباراة انتر ميلان مشاهدة مباراة انتر ميلان مباشر ضد شاختار

في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا ، لعب إنتر ميلان ضد شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب جوزيبي مياتزا. مواعيد مباراة إنتر ميلان مقابل عمال المناجم ستقام مباراة إنتر ميلان و Miners اليوم (الأربعاء) في تمام الساعة 8:00 مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium. واحتل إنتر ميلان المركز الثاني في المجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط ، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد المتصدر ، فيما حل شريف تيراسبول في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ، وأخيراً الأوكراني شاختار دونيتسك برصيد نقطة واحدة. . بعد فوز جاري على نابولي 3-2 في الجولة 13 من الدوري الإيطالي ، سيستأنف إنتر ميلان رحلته في دوري أبطال أوروبا. ورفع إنتر ميلان النقاط إلى 28 نقطة في ترتيب الدوري الإيطالي ، متخلفًا عن نابولي المتصدر بفارق 32 نقطة وميلان صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف. ويسعى فريق إنتر ميلان إلى استخدام الأرض والعوامل العامة لهزيمة عمال المناجم والحفاظ على الأمل في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ، خاصة أن ريال مدريد وتيراسبول لديهما فرصة للتأهل لهذا الدور. بعيد جدا. وأكد مدرب إنتر إنزاغي للاعبين أن مواجهة عمال المناجم هي أهم مباراة للنيرازوري هذا الموسم للحفاظ على رحلة الفريق الأوروبية. وعن شاختار دونيتسك قال سيميوني إنزاجي: "نحن نعرف عمال المناجم ، ونعرف أيضا مدرب روبرتو ديزرب وطريقته في اللعب. سيكونان كرتين جميلتين. مباراة أوروبية صعبة بين الفريقين ، والجولة القادمة في أيدينا. "