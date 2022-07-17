تراند اليوم : بث مباشر مانشستر سيتي .. مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بث مباشر مباراة مانشستر اليوم مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مباشر

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مانشستر سيتي يمتلك بين صفوفه العديد من اللاعبين على مستوى عالي وسيكون لكل لاعب دورا في لقاء اليوم من أجل الوصول لشباك العملاق الباريسي، فريق المان سيتي يدخل لقاء اليوم قادما من الانتصار على إيفرتون بالبريميرليج بثلاثية دون رد وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، أما في دوري الأبطال ففاز على كلوب بروج برباعية مقابل هدف، ويمني النفس في لقاء اليوم بتحقيق الفوز لضرب عصفورين بحجر واحد وهما حصد النقاط الثلاثة واعتلاء القمة والثاني الثأر من الهزيمة التي تعرض لها في الدور الأول.

المان سيتي بدأ مشواره الأوروبي بالفوز على لايبزيج بسداسية مقابل ثلاثة، ثم خسر من باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، وبعدها فاز على كلوب بروج بخماسية مقابل هدف، قبل أن يفوز على كلوب بروج برباعية مقابل هدف، ليتعلي المركز الثاني عن جدارة واستحاق وسيبحث عن الصدار في لقاء اليوم.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: سكوت كارسون - روبن دياز - ناثان أكي - بينجامين ميندي

خط الوسط: فرناندينهو لويس روزا- إلكاي جوندوجان - جاك غراليش

خط الهجوم: رياض محرز-رحيم سترلينج - فيران توريس

يمتلك ليونيل ميسي البرغوث الأرجنتيني أرقام نارية أمام الفرق الإنجليزي التي يتقابل معها سواء مع برشلونة أو مع باريس سان جيرمان، ميسي استطاع أن يحرز هدفا في شباك مانشستر سيتي في لقاء الدور الأول بين الفريق ووصل عدد أهداف ميسي في شباك الفرق الإنجليزي إلى 121 هدفًا في 151 مباراة بدوري أبطال أوروبا، من بينهم 120 هدفا بقميص برشلونة، وهدف وحيد بقميص باريس.

دائما ما يقدم ميسي مباريات رائعة أمام مانشستر سيتي، البرغوث سبق وأن شارك في 7 مباريات ضد باريس سان جيرمان أحرز خلالهم 7 أهداف، كما قام بصنع 3 أهداف لزملائه في الفريق.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لها

تبدأ مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، الساعة 22:00 بتوقيت مصر، الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان عبر beIN Premium 1 وموقعنا .

وفي الجانب الأخر يتطلع باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي أمام مانشستر سيتي والخروج بالنقاط الثلاثة والحفاظ على الصدارة ووضع قدما في الدور القادم من دوري الأبطال، فريق باريس سان جيرمان يدخل لقاء اليوم من فوز مستحق على نانت بثلاثية مقابل هدف في لقاء شهد تألق مبابي وليونيل ميسي، وسيبحث الجهاز الفني لباريس سان جيرمان في لقاء اليوم عن استغلال القوة الضاربة من أجل الخروج من اللقاء بالانتصار والنقاط الثلاثة للحفاظ على القمة.

العملاق الباريسي تسلح في لقاء اليوم بالقوة الضاربة وشهدت قائمة باريس سان جيرمان للقاء اليوم تواجد سيرجيو راموس لأول مرة منذ أن انضم للفريق قادما من ريال مدريد خلال الميركاتو الماضي، وشهدت القائمة تواجد 23 لاعبا وهم، كيلور نافاس، أشرف حكيمي، برسنيل كيمبيمبي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، لياندرو باريديس، ماورو إيكاردي، نيمار جونيور، آنخيل دي ماريا، دانيل بيريرا، وكولين داجبا، جورجينو فينالدوم، أندير هيريرا، عبدو ديالو، تيلو كيرير، نونو مينديز، إدريسا جايي، دينا إيبيمبي، ليونيل ميسي، دينيس فرانكي، جيانلويجي دوناروما.

باريس سان جيرمان يسير بصورة ممتازة في دوري الأبطال بالموسم الجاري، حيث أنه تعادل مع كلوب بروج في الجولة الأولى، قبل أن ينتصر على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ثم فاز على لايبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعدها تعادل مع لايبزيج بهدفين لمثلهم، ليعتلي الصدارة عن جدارة واستحقاق, ونقدم لك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم عبر موقعنا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - أشرف حكيمي

الوسط: جيورجينيو فاينالدوم - أندير هيريرا - ماركو فيراتي

الهجوم: نيمار دا سيلفا- كيليان مبابي- ليونيل ميسي

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

تقابل مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان في 4 مباريات سابقة، فاز المان سيتي في لقاء وفاز باريس سان جيرمان في لقاء وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز مانشستر سيتي 3 أهداف في شباك باريس سان جيرمان، بينما أحرز باريس سان جيرمان 3 أهداف في شباك العملاق الإنجليزي.

معلومات مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

10:00 مساءاً بتوقيت مصر, 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 09:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Sport Premium 1.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان؟

دوري أبطال أوروبا.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان؟

عامر الخوذيري.