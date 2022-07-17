تراند اليوم : بث مباشر انتر ميلان .. بث مباشر الانتر ميلان وشاختار مشاهدة مباراة الانتر بث مباشر ميلان وشختار يلا شوت بث مباشر مباراة انتر ميلان وشاختار HD

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) في تمام الساعة 08:45 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عبر موقعنا يلا شوت توداي.

يرفع إنتر ميلان في لقاء اليوم شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل تعزيز فرصه في التأهل للدور القادم من البطولة الأوروبية، فريق إنتر ميلان استعاد مؤخرا جزاء كبيرا من مستواه على الجانب الأوروبي ونجح في الفوز في أخر مباراتين ليرتقي للمركز الثاني، ويدرك الفريق أن الفريق في لقاء اليوم سيكون بمثابة وضع قدما في الدور القادم من دوري الأبطال.

إنتر ميلان بدأ بالهزيمة من ريال مدريد بهدف دون رد، ثم تعادل مع شاختار دونيتسك بدون أهداف، قبل أن يهزم شيريف تيراسبول بثلاثية مقابل هدف، وبعدها فاز على شيريف تيراسبول بثلاثية مقابل هدف لينعش بقوة آماله في العبور للدور القادم من البطولة الأوروبية.

إنتر ميلان بات يقع حاليا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر في لقاء، وأحرز الفريق 6 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام شاختار دونيتسك

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيش

خط الدفاع: ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري - اليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكن كالهانغولو - ايفان بيريسيتش

خط الوسط الهجومي: ستيفانو سينسي

خط الهجوم: إدين دجيكو

موعد مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك في تمام الساعة 17:45 بتوقيت غرينيتش، الساعة 19:45 بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة 20:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك عبر قنوات بي إن سبورت إلى جانب موقعنا يلا شوت توداي.

وفي الجانب الأخر يتطلع فريق شاختار دونيتسك في لقاء اليوم إلى الخروج من اللقاء بأول انتصار له بدوري الأبطال، الفريق الأوكراني لم يقدم أي مستوى جيد خلال مشواره أوروبيا وخرج رسميا من دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وسيبحث شاختار في لقاء اليوم عن ترك بصمة له في البطولة الأوروبية وتحقيق الفوز من أجل إرضاء الجماهير الغاضبة من النتائج السلبية.

شاختار دونيتسك يقع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعدما تعادل في لقاء وخسر في ثلاثة مباريات وأحرز الفريق هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

تشكيل شاختار المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: اندري بياتوف

خط الدفاع: مارلون - يوخيم كونوبليا - فيتور إدواردو - فيكتور كورنيينكو

خط الوسط: تاراس ستيبانينكو

خط الوسط الهجومي: ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز - ميخايلو مودريك - أرتيم بوندارينكو- الان باتريك

خط الهجوم: دانيلو سيكان

معلومات مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك.

ما هو موعد مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا؟

07:45 مساءاً بتوقيت مصر, 08:45 مساءاً بتوقيت السعودية, 06:45 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك؟

بي إن سبورت بريميوم 2 - beIN Sport Premium 2.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك؟

دوري أبطال أوروبا.

من هو معلق مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك؟

رؤوف خليف.