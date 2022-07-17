تراند اليوم : انتر ميلان مباشر .. بث مباشر انتر ميلان ضد شاختار يلا شوت بث مباشر انتر ميلان وشاختار مباشر HD

تنطلق مواجهة فريق إنتر ميلان ونظيره فريق شاختار في مواجهة صعبة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 دور المجموعات، لأن الإنتر يطمح بتحقيق ثلاث نقاط ثمينة قد تنجح بدفعه للدور الثاني، فهل ينجح بالتفوق علي حساب الفريق الأوكراني، أم يحقق الأخير مفاجآة ويخرج بنتيجة إيجابية.

يحاول الفريق الإيطالي الإنتر الظفر بإنتصار ثمين علي حساب نادي شاختار دونيتسك في مواجهة لن تكون سهلة علي الإنتر، خاصة أن المنافس يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التواجد في بطولة الدوري الأوروبي، فهل ينجح الإنتر في تجاوز الخصم الثقيل أم يترنح من جديد، وكان الإنتر قد نجح في إعادة آماله في الصعود بعد الإنتصارات الماضية وخاصة فوزه الأخير علي حساب نادي شيريف المولدوفي، فهل ينجح بتكرار الإنتصار من جديد علي حساب شاختار.

إنتر ميلان في لقاء الذهاب ضد نادي شاختار الأوكراني لم ينجح بالفوز عليه، وذلك بعد أن تعادل معه سلبياً في مواجهة لم ينجح فيها الإنتر بتحقيق هجمات حقيقية من أجل الفوز باللقاء، ولم تكن قوية علي الإطلاق.

يتواجد نادي إنتر ميلان في المركز الثاني من الترتيب برصيد سبع نقاط من الإنتصار في مواجهتين علي حساب شريف، والتعادل في مواجهة ضد شاختار، وخسارة وحيدة ضد نادي الريال، بينما نادي شاختار في المركز الأخير من الترتيب برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد حققه ضد نادي إنتر ميلان وثلاث خسائر آخري.