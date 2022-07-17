تراند اليوم : بث مباشر باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي .. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بث مباشر

بث مباشر باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بث مباشر يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع خصمه باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم في مباراة نارية، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب الاتحاد مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، موسم 2021/22.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الليلة للحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بينما يرغب باريس سان جيرمان في الفوز للسبب نفسه دون النظر إلى نتيجة مباراة لايبزيج وكلوب بروج.

وكانت مباراة الفريقين على ملعب حديقة الأمراء قد انتهت لصالح باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

تُذاع المباراة عبر قناة Bein sports 1 hd premium.

معلق مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

سيعلق عامر الخوذيري على أحداث تلك المباراة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رياض محرز، فودين، رحيم ستيرلينج.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز.

خط الوسط: جايا، باريديس، فيراتي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار.