تراند اليوم : مباشر الاهلي .. الاهلي بث مباشر الاهلي وبيراميدز بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز الآن بث مباشر الاهلي وبيراميدز بث مباشر

مباشر الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر الأهلي وبيراميدز حيث التقى الأهلي مع بيراميدز في مناسبتين هذا الموسم حتى الآن الأولى في بطولة الدوري المصري في الثامن من مارس الماضي على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة وتفوق فيها الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها كل من محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمد شريف.

اللقاء الثاني بينهما أقيم في السادس والعشرين من يونيو الماضي على ستاد القاهرة الدولي في ربع نهائي بطولة كأس مصر "النسخة الفائتة" وعاد المارد الأحمر ليكرر فوزه على السماوي لكن هذه المرة بهدفين لهدف بتوقيع كل من طاهر محمد طاهر وحسام حسن.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسام حسن - صلاح محسن – أحمد عبد القادر.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

يمكن لمتابعي "يلا شوت توداي" متابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي وبيراميدز مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت جرينتش، الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 مع وجود تغطية مميزة من جانب القناة.