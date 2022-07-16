تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي وبيراميدز بث مباشر مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم بث مباشر مباراة الأهلي مباشر الآن

مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز مباشر اليوم السبت بجودة عالية عبر القنوات الناقلة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2022، ويلتقي الليلة فريقي نادي الاهلي وبيراميدز في لقاء كروي متميز ومرتقب من قبل ملايين مشجعي المستديرة الساحرة العربية، في مصر والسعودية ولبنان وفلسطين وأمريكا وتركيا وأوروبا، في مواجهة تعد الأقوى بين المنافسات الكروية المصرية هذا العام، وسنذكر لكم في هذا المقال الرياضي بطاقة معلوماتية كاملة عن مباراة بيراميدز والاهلي مباراة اليوم مباشر على يلا شوت، ومشوار كلا الفريقين منذ بداية الدوري وحتى الجولة الحالية، ونظراً لوجود صاحب المركز الأول في هذا الموسم، " نادي الاهلي" الملاك الاحمر في هذا اللقاء، فسيعتبر يا سادة لقاء مميز وغير مسبوق مع خصمه بيراميدز صاحب الألقاب والبطولات العديدة.

مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر

يصطدم هذه الليلة فريق الاهلي أقوى فريق كرة قدم في جمهورية مصر العربية، وأحد أقوى فرق شمال إفريقيا مع منافسه صاحب الأداء الجيد والذي يضيف متعة المشاهدة للمباراة بيراميدز ، في جولة من منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز موسم 2022 الجاري، حيث يستعد الاهلي منذ أيام من أجل تذوق شعور الفوز على منافسه الحالي الذي من الممكن التغلب عليه"بيراميدز "، ويحاول الملاك الاحمر أن يخرج من هذه الجولة مع ثلاثة نقاط تزيد قوته وتصدره في المركز الثالث الذي يحتله بـ 50 نقطة جمعها خلال 24 مباراة، في حين يطمح مدرب بيراميدز للصعود بفريقه من الهاوية وتفادي الهبوط إلى ذيل جدول ترتيب الفرق المشاركة في مسابقة البطولة في عمرها الـ32.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز مباشر والقنوات الناقلة

يستضيف نادي بيراميدز صاحب المركز 2 في الدوري المصري بـ 50 نقطة جمعا خلال 24 مباراة لعبها، غريمه نادي الاهلي متصدر الجدول على أرضية ملعبه بيراميدز في جولة إيابية ممتازة، والتي ستتم الديربي الذي بدأه الاهلي بوضع رباعية نظيفة في شباك المحلة خلال جولة الذهاب الماضية، وستبدأ المباراة اليوم 16/7/2022 بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً السعودية وقطر وفلسطين والأردن، وبتوقيت تونس والجزائر والمغرب بتمام الساعة الخامسة والنصف عصراً، أما بتوقيت جمهورية مصر العربية وليبيا والسودان عند الساعة السادسة والنصف ، وسينطلق الشوط الأول لمباراة الاهلي ضد بيراميدز مباشر بتمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حيث ستنقل مجريات ماتش الاهلي اليوم عبر شاشات قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المالك الوحيد لحقوق البث والنشر لجميع مباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، حيث تبث المباراة فور بدءها عبر قناة On Time Sport 1، وترددها عبر القمر الصناعي نايل سات كالتالي : التردد: 10853، معامل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مشوار الاهلي في الدوري المصري موسم 2022

كالعادة بدأ صاحب المركز الأول في البطولة نادي الاهلي بالفوز خلال الجولة الأولي على منافسه إنبي بثنائية نظيفة، وأتبع ذلك الفوز بفوز أخر في الجولة الثانية عندما هز شباك خصمه طلائع الجيش بثنائية عالية الجودة، وفي الأسبوع الثالث جمعه اللقاء مع النظير القوي الأهلي لكنه استطاع التغلب عليه بخماسية مقابل ثلاث أهداف، ومن جديد غلب الإسماعيلي في الأسبوع الرابع بثنائية، ولكن في الأسبوع الخامس تراجع أداء اللاعبين وتعادل مع البنك الأهلي سلبياً بهدف واحد، ومن ثم استعاد حلاوة الفوز في الأسبوع السادس عندما هزم سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، وبعدها فاز على المقاولون بهدفين، ومن ثم غلب بيراميدز برباعية قوية، وللمرة الأولى تلقى صفعة خسارة على يد سموحة بثنائية هزت شباك مرمى الاهلي أنذاك الوقت، ومن بعدها استعاد الفوز عن طريق هزيمة فيوتشر بنتيجة 3-2، وحقق الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف، ومن ثم غلب الأهرام في الجولة 11 بصعوبة عندما وضع الهدف الثالث وابتعد عن التعادل، وبعدها فاز على مصر المقاصة بهدف، وتعادل في الجولة 14 مع فاركو بصفرية، واستمر ليهزم الاتحاد السكندري بهدفين ولا أروع، وتمكن بعدها من هزيمة المصري بهدفين، وبعدها هزم ايسترن كومباني بهدفين أيضاً.

بعد سلسلة الفوز الكبيرة التي حققها الاهلي جاء خصمه إنبي لفسد عليه فرحة الفوز بثنائية نظيفة في الجولة 18، وبعدها خسر على يد طلائع الجيش بهدف واحد، وعاد مجدداً للفوز على حساب الإسماعيلي بهدفين، وتعادل في الجولة 20 مع الأهلي بنتيجة 2-2 خلال مباراة مليئة بالمتعة، وفاز بعدها على البنك الأهلي بهدفين ، واستطاع هزيمة سيراميكا كليوباترا للمرة الثانية بثلاثة أهداف، وفي الجولة الأخيرة رقم 24 تمكن من التغلب على خصمه القوي خلال مباراة الأسبوع الماضي المقاولون بهدف واحد.

مشوار بيراميدز في الدوري المصري 2022

بدأ المحلة جولاته بالتعادل السلبي مع المصري بهدف، ومن ثم فاز في الجولة التالية على ايسترن كومباني بثلاثة أهداف، وبعدها فاز على إنبي بثلاثية نظيفة، وتعادل بعدها مع طلائع الجيش بصفرية، وخسر بعدها على يد الأهلي بثلاثة أهداف، وتعادل مع الاسماعيلي بصفرية، ومن ثم مع البنك الأهلي بهدف، ومن ثم خسر على يد الاهلي برباعية نظيفة، ومن ثم تعادل مع المقاولون بهدف، وخسر عن طريق سموحة بهدفين، ومن ثم تعادل مع فيوتشر بصفر، وخسر بعدها على يد الأهرام بهدف، ومن ثم فاز على الجونة بهدفين، وبعدها على مصر المقاصة بهدف، وتعادل مع فاركو بهدف، وخسر من بعدها على يد الاتحاد السكندري بثلاثية، وتعادل مع المصري بهدف، وفاز على ايسترن كومباني بهدف، وتعادل مع انبي بهدفين، وخسر على يد طلائع الجيش بهدف، وخسر في اللاحقة على يد الأهلي بهدفين،ومن ثم تعادل مع الإسماعيلي بصفر، والمباراة الأخيرة التي خاضها مع البنك الأهلي ضمن جولات الأسبوع 24 خسر فيها بهدفين مقابل هدف.