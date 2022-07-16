تراند اليوم : نتائج التاسع في سوريا 2022 حسب الاسم

نتائج التاسع في سوريا 2022 حسب الاسم، مرحلة الثانوية العامة أحد أهم المراحل التي تعتبر من أهم المراحل الفاصلة في حياة الطلاب، لأنه ينتقل به من مرحلة الدراسة العادية إلى مرحلة الجامعة والتي تختلف اختلاف كبير عما قبلها، كذلك فإن الجميع ينتظر بحرارة ظهور نتائج الثانوية العامة، وهناك طلاب قد لا يحالفهم الحظ بالنسبة لبعض المواد، فيكملون في الدورة الثانية، وقد ظهرت في سوريا نتائج التاسع 2021 سوريا حسب الاسم الدورة الثانية، وسنضع هنا نتائج التاسع 2021 سوريا حسب الاسم الدورة الثانية.

نتائج التاسع 2021 سوريا حسب الاسم

نتائج التاسع 2021، قام رئيس دائرة الامتحانات بدمشق بالتصريح بأنه قد تم الانتهاء بشكل كلي من تصحيح المواد الدراسية للدورة الثانية، باستثناء مادتين، هما مادتي التاريخ والعلوم، سوف يتم الانتهاء منهما خلال يوم، حيث أنه قد توقع أنه سوف يتم الانتهاء من هذه المواد في الوقت الذي سوف تتم فيه مراجعة المواد الأخرى، والذي سوف يتم فيه التحقق من الدرجات التي قد حصل الطلاب عليها، حتى يتم إنصافهم بشكل كامل، وينتهي التصحيح يوم الأربعاء وتتم تعبئة البيانات على موقع الوزارة خلال 24 ساعة لتكون جاهزة لكل الطلاب على الموقع الخاص بوزارة التربية السورية.

نتائج التاسع 2021 في سوريا حسب الاسم

ينتظر الطلاب ظهور نتائج التاسع 2021 ، وقد كانت نتائج الدورة الأولى ظهرت في السابع من شهر يوليو الماضي، وكانت نسبة النجاح قد بلغت 63% لدى الفرع العلمي، و52% في الفرع الأدبي، وبعدها تم الإعلان عن الامتحانات التكميلية التي بدأت في الأول من شهر أغسطس، وانتهت في الحادي عشر من شهر أغسطس، وينتظر جميع الطلاب ظهور نتائج الدورة الثانية، وسنضع هنا خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 للدورة الثانية في سوريا.