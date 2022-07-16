تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2022 الجزائر .. كشف نقاط شهادة البكالوريا 2022 رابط نتائج شهادة البكالوريا 2022 اليوم السبت 16 جويلية 2022

نشرت وزارة التربية الوطنية في الجزائر نتائج البكالوريا 2022 في جميع المحافظات عبر موقعها الالكتروني اليوم السبت 16 جويلية 2022.

واوضحت الوزارة عبر بيانها أن الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا سيكون عبر موقع bac.onec.dz. وسيتم إشهار قوائم التلاميذ الناجحين بالثانويات يوم السبت على الساعة 16 سا.

بخصوص التلاميذ المتدرسين والاحرار يمكنه الإضطلاع على نتائج البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات bac.onec.dz. أومجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الـ 3 أوريدو، موبيليس وجازي عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز #567* .

أما بالنسبة للمتدرسين فإن إشهار قوائم التلاميذ الناجحين بالثانويات سيكون يوم غد السبت على الساعة 16 سا. أوعبر فضاء الاولياء: tharwa.education .gov. dz.

وبهذا تتقدم الوزارة بالشكر والعرفان لكل أفراد الاسرة التربوية التي ساهمت في إنجاح هذه الدورة مع التمنيات بالنجاح لكل التلاميذ .

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