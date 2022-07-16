تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم

أعلنت وزارة التربية السورية عن رابط نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم ،بعد إعلانها عن الموعد الرسمي لصدور النتائج، والتي خصصت موقعها الالكتروني.

وأكد معاون وزير التربية والتعليم السورية أن إعلان نتائج الشهادة الثانوية "البكالوريا" دورة 2022 ستصدر قبل نتائج شهادة التعليم الأساسي وعمليات التنتيج إلى الحاسب سارية.

ونفى أن يتم إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة اليوم الخميس، مؤكداً أن النتائج ستعلن عند الانتهاء من تصحيحها.

ورجح أن يتم إصدار النتائج الشهر الحالي، عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية برقم الاكتتاب والكنيه واسم المدرسة.

وأوضح خلال تصريحات صحفية لقناة التربوية السورية أن تصحيح المواد للصف التاسع لم ينتهي بعد ، وسيتم إعلان النتائج بعد العيد.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع أخر للنتائج من هنا